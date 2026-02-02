Меню
Киноафиша Статьи Не только «Резервация» на КИОН: 4 российских сериала, которые выйдут с 1 по 15 февраля

2 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Резервация»

Зрителям есть из чего выбрать.

Февраль в этом году выдался на редкость спокойным: после январского сериального забега онлайн-кинотеатры будто взяли паузу. Громких премьер немного, зато каждая из них — с заявкой и амбициями. Рассказываю о главных российских сериалах, которые выходят с 1 по 15 февраля и действительно заслуживают внимания.

«Резервация»

1 февраля, КИОН

КИОН продолжает заигрывать с мистикой и тревожной фантастикой. «Резервация» — история о районе, отрезанном от мира смертельной аномалией. Войти можно, выйти нельзя. Главный герой, бывший полицейский Сергей, решается на невозможное — пробраться внутрь, чтобы спасти семью.

Мрачная атмосфера, сильный каст во главе с Денисом Шведовым и Филиппом Янковским и ощущение постоянной угрозы делают сериал одним из самых интригующих релизов месяца.

«Трешка»

2 февраля, СТС

СТС снова ностальгирует по нулевым — и делает это с иронией. «Трешка» рассказывает о большой семье, вынужденной уживаться в одной трехкомнатной квартире. Быт, конфликты, смешные и болезненные ситуации — всё знакомо и узнаваемо. Комедия про тесноту не только физическую, но и эмоциональную.

«Встать на ноги»

Кадр из сериала «Встать на ноги»

5 февраля, Okko

Одна из самых ожидаемых премьер месяца и победитель фестиваля «Новый сезон». Бывший заключенный узнаёт, что у него есть взрослая дочь, прикованная к инвалидной коляске. Им предстоит научиться быть семьей с нуля. Социальная драмеди без слащавости, с Гошей Куценко в неожиданно сдержанной роли.

«Госщазита»

9 февраля, ТНТ

ТНТ временно отходит от скетчкомов и пробует себя в формате криминальной комедии. Мошенник, программа защиты свидетелей, фальшивая семья и постоянная опасность быть раскрытым. Легкий жанр, но с хорошей идеей и бодрым темпом.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Резервация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
