Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы

Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы

23 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Проклятье Чаки»

Выбрали лучшие проекты в этом жанре.

Хэллоуин уже стучится в двери — с тыквами, костюмами и ночными марафонами хорроров. И если вам наскучили ведьмы и призраки, самое время вспомнить о других монстрах — тех, кто притворяется безобидной игрушкой.

Куклы, стоящие на полке с пустыми глазами, словно ждут, когда вы выключите свет. Мы выбрали пять фильмов, где фарфоровые улыбки скрывают настоящий кошмар.

«Куклы» (1986)

С виду — старый английский особняк, где путешественники ищут убежище от дождя. На деле — логово четы добродушных стариков, коллекционирующих кукол. Ночью игрушки оживают и устраивают кровавый карнавал. Режиссёр Стюарт Гордон, создатель культового «Реаниматора», превратил детскую сказку в изысканную готическую жуть.

«Проклятие Чаки» (2013)

Культовая кукла-убийца вернулась к своим корням — без самоиронии, без шуток, с холодным блеском в глазах. Ники Пирс, прикованная к инвалидному креслу, получает странную посылку — старую игрушку из 80-х. И вскоре в доме начинаются смерти.

«Повелитель кукол» (1989)

Кадр из фильма «Повелитель кукол»

Экстрасенсы приезжают расследовать гибель коллеги — и попадают в гостиницу, где хозяйничают ожившие игрушки. Каждая кукла со своим характером и оружием: кто-то режет, кто-то сверлит, а кто-то смеётся над жертвой. Да, сюжет нелеп, спецэффекты устарели, но этот фильм стал легендой видео-эры и породил целую серию — двенадцать продолжений.

«Пила: Игра на выживание» (2004)

Маньяк Конструктор заставляет людей проходить через ад, и его символ — марионетка Билли на велосипеде. Кукла здесь не убийца, а вестник боли и расплаты. Фильм «Пила: Игра на выживание» стал феноменом, превратившись в один из самых влиятельных хорроров XXI века.

«Мертвая тишина» (2006)

Тот же Джеймс Ван снова берётся за кукол — на этот раз всерьёз. Молодой мужчина получает посылку с куклой-чревовещателем, и вскоре его жена погибает. Все следы ведут к призраку старой актрисы Мэри Шоу, мстящей всем, кто смеялся над её искусством. Атмосфера — густая, звук — минимальный, а каждый шорох заставляет замирать.

Пожалуй, ни один другой предмет не объединяет в себе так много детских и взрослых страхов. Кукла — зеркало: она хранит облик человека, но лишена души. Или… не совсем лишена?

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из фильма «Проклятье Чаки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте «Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте Читать дальше 24 октября 2025
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика «Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика Читать дальше 23 октября 2025
«Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все «Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все Читать дальше 23 октября 2025
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего Читать дальше 21 октября 2025
Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им Читать дальше 20 октября 2025
«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини «Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини Читать дальше 20 октября 2025
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество Читать дальше 24 октября 2025
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей 3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей Читать дальше 24 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше