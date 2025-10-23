Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы

Хэллоуин уже стучится в двери — с тыквами, костюмами и ночными марафонами хорроров. И если вам наскучили ведьмы и призраки, самое время вспомнить о других монстрах — тех, кто притворяется безобидной игрушкой.

Куклы, стоящие на полке с пустыми глазами, словно ждут, когда вы выключите свет. Мы выбрали пять фильмов, где фарфоровые улыбки скрывают настоящий кошмар.

«Куклы» (1986)

С виду — старый английский особняк, где путешественники ищут убежище от дождя. На деле — логово четы добродушных стариков, коллекционирующих кукол. Ночью игрушки оживают и устраивают кровавый карнавал. Режиссёр Стюарт Гордон, создатель культового «Реаниматора», превратил детскую сказку в изысканную готическую жуть.

«Проклятие Чаки» (2013)

Культовая кукла-убийца вернулась к своим корням — без самоиронии, без шуток, с холодным блеском в глазах. Ники Пирс, прикованная к инвалидному креслу, получает странную посылку — старую игрушку из 80-х. И вскоре в доме начинаются смерти.

«Повелитель кукол» (1989)

Экстрасенсы приезжают расследовать гибель коллеги — и попадают в гостиницу, где хозяйничают ожившие игрушки. Каждая кукла со своим характером и оружием: кто-то режет, кто-то сверлит, а кто-то смеётся над жертвой. Да, сюжет нелеп, спецэффекты устарели, но этот фильм стал легендой видео-эры и породил целую серию — двенадцать продолжений.

«Пила: Игра на выживание» (2004)

Маньяк Конструктор заставляет людей проходить через ад, и его символ — марионетка Билли на велосипеде. Кукла здесь не убийца, а вестник боли и расплаты. Фильм «Пила: Игра на выживание» стал феноменом, превратившись в один из самых влиятельных хорроров XXI века.

«Мертвая тишина» (2006)

Тот же Джеймс Ван снова берётся за кукол — на этот раз всерьёз. Молодой мужчина получает посылку с куклой-чревовещателем, и вскоре его жена погибает. Все следы ведут к призраку старой актрисы Мэри Шоу, мстящей всем, кто смеялся над её искусством. Атмосфера — густая, звук — минимальный, а каждый шорох заставляет замирать.

Пожалуй, ни один другой предмет не объединяет в себе так много детских и взрослых страхов. Кукла — зеркало: она хранит облик человека, но лишена души. Или… не совсем лишена?

