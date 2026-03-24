Не только притягательный Сулейман: об этих ролях Халита Эргенча вы могли не знать — одна перевернула его жизнь

Мировую славу актеру Халиту Эргенчу принесла роль султана Сулеймана в «Великолепном веке», однако в его фильмографии немало интересных героев. Мы предлагаем вам три сериала, о которых вы могли не знать.

«1001 ночь»

Эта семейная драма сделала Халита Эргенча известным за пределами Турции. В центре истории — богатый бизнесмен Онур, который считает женщин меркантильными и глупыми. К нему приходит простая сотрудница Шахрезад и просит денег на операцию сына. Онур соглашается при одном условии: она должна провести с ним одну ночь. В процессе он понимает, что Шахрезад сильно отличается от других женщин в его окружении.

На съёмках этого проекта Халит познакомился со своей будущей женой Бергюзар Корель. Пара вместе много лет. В браке у них трое детей.

«Ты моя Родина»

Военная историческая мелодрама снова свела Халита и Бергюзар на одной площадке. В центре сюжета — капитан Джевдет, которого после плена признают погибшим, а спустя месяцы жена обнаруживают в рядах вражеских войск. Джевдет уверен в измене супруги, она при этом не понимает, почему он оставил её и детей. Это очень сложная драма с неординарной развязкой.

«Вавилон»

Эта семейная драма показывает, как ложь и измена разрушают долгие годы жизни. Главный герой соглашается на рискованную авантюру ради друга и оказывается в тяжёлом положении. Если он не найдёт выход быстро, то рискует потерять жену и больного ребёнка. Особенно сериал будет интересен поклонникам «Великолепного века», ведь актер играет в компании Нур Феттахоглу, ранее сыгравшей Махидевран, а также Озана Гювена. В турецкой саге он исполнил роль Рустема.