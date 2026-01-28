Наша версия «Зачарованных», над которой поработала команда «Последнего богатыря»: у этой новинки даже визуал как голливудский

В наступившем году на «Кинопоиске» ожидается премьера сериала «Очарованные». В главных ролях можно увидеть Таисию Калинину, Даяну Гудз, Марию Давитая, Влада Прохорова, Елену Подкаминскую и других популярных актеров.

О чем сериал

В спокойном городке Искры жители не знают о существовании мистического мира. Проект повествует о двух сестрах-ведьмах. Они двойняшки, но разные по своему характеру. Отличнице Злате (Даяна Гудз) отведена роль преемницы матери — хранительницы рубежа между людьми и тенями, тогда как Марья (Таисья Калинина) не готова запомнить все нюансы заклинаний. Она хочет быть обычным человеком.

Затем все меняется. Марья собирается победить в споре с некой Соней (Мария Давитая). Из-за этого она открывает путь в мир теней. Впоследствии Злата гибнет. Марья остается один на один с миром магии. У нее будет 9 дней, чтобы вызволить сестру.

Кто снимает

Здесь все довольно интересно. Проект собрал довольно разноплановых сотрудников. Режиссером является Илья Шеховцов. Он снял «Фантом» и «Минуту тишины». Оператором является Геннадий Успангалиев. Он работал над «Обоюдным согласием».

За визуальную часть сериала отвечает команда художников, создавшая франшизу «Последний богатырь», «Легендой о Коловрате», «Он — дракон» и другими фильмами в сказочно‑фэнтезийном стиле.

Что говорят поклонники

Месяц назад «Кинопоиск» выпустил тизер сериала. Реакция поклонников была положительной. Особенно отмечают визуальную часть, музыкальное сопровождение и подбор актеров. Некоторые уже сравниваю сериал с культовыми «Зачарованными».

Визуал как голливудский, если озвучить на английском, вообще не поймешь, что наши сняли, @kitty_maidengoldy8115

Я человек простой: вижу Подкаминскую, уже готова к просмотру, @anainstoryland7450