Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только популярный «Шерлок»: 6 культовых детективных сериалов, созданных BBC

Не только популярный «Шерлок»: 6 культовых детективных сериалов, созданных BBC

17 сентября 2025 07:58
Кадр из сериала «Шерлок», «Жизнь на Марсе», «Убивая Еву»

Настоящие жемчужины для любителей британских проектов.

Кто сказал, что британский детектив — это только трубка, клетчатый плед и туман над Темзой? BBC десятилетиями выдает саспенс на любой вкус: от классики Агаты Кристи до мрачных охот на маньяков и шпионских игр. Собрали шесть лучших — только детективы и только то, что реально держит.

«Мисс Марпл» (1984–1992)

Классика, которую приятно распутывать зимними вечерами. Джейн Марпл — вежливый кошмар для преступников: чай, пирожные и безошибочная логика. Экранизации бережно копируют Кристи и дарят спокойный, «медитативный» саспенс с безупречным британским антуражем.

«Шерлок» (с 2010)

Конан Дойль на скоростях XXI века. Камбербэтч — невротичный гений, Фримен — идеальный якорь, Лондон — поле для интеллектуальных погонь. Серии «Шерлока» как маленькие фильмы: дерзкая режиссура, головоломки, которые хочется перематывать и пересматривать.

«Лютер» (с 2010)

Грязный, хищный Лондон и инспектор, который любит закон, но действует как шторм. Идрис Эльба — брутальный интеллектуал, чьи дела раз за разом превращаются в рубилово нервов. Бонус — опасная химия с Элис, самой обаятельной психопаткой на ТВ.

«Жизнь на Марсе» (2006–2007)

Фантастика встречает «олдскульный» полицейский процедурник. Детектив XXI века просыпается в 1973-м и пытается расследовать преступления по правилам эпохи: сексизм, сигаретный дым, кулаки вместо протоколов. Смешно, остро и внезапно трогательно.

«Ночной администратор» (2016)

Шпионский детектив с витринами люкса. Хиддлстон под прикрытием, Хью Лори — обаятельнейший торговец смертью. Вязкое напряжение, многоходовки спецслужб и разговоры, после которых кто-то обязательно исчезает.

«Убивая Еву» (с 2018)

Кошки-мышки на каблуках. Агент одержимо преследует киллершу, киллерша одержимо флиртует в ответ. Игра двух умных хищниц превращает стандартную «погоню за маньяком» в остроумный, опасный и местами шокирующий дуэт.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок», «Жизнь на Марсе», «Убивая Еву»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше