Не только популярный «Шерлок»: 6 культовых детективных сериалов, созданных BBC

Кто сказал, что британский детектив — это только трубка, клетчатый плед и туман над Темзой? BBC десятилетиями выдает саспенс на любой вкус: от классики Агаты Кристи до мрачных охот на маньяков и шпионских игр. Собрали шесть лучших — только детективы и только то, что реально держит.

«Мисс Марпл» (1984–1992)

Классика, которую приятно распутывать зимними вечерами. Джейн Марпл — вежливый кошмар для преступников: чай, пирожные и безошибочная логика. Экранизации бережно копируют Кристи и дарят спокойный, «медитативный» саспенс с безупречным британским антуражем.

«Шерлок» (с 2010)

Конан Дойль на скоростях XXI века. Камбербэтч — невротичный гений, Фримен — идеальный якорь, Лондон — поле для интеллектуальных погонь. Серии «Шерлока» как маленькие фильмы: дерзкая режиссура, головоломки, которые хочется перематывать и пересматривать.

«Лютер» (с 2010)

Грязный, хищный Лондон и инспектор, который любит закон, но действует как шторм. Идрис Эльба — брутальный интеллектуал, чьи дела раз за разом превращаются в рубилово нервов. Бонус — опасная химия с Элис, самой обаятельной психопаткой на ТВ.

«Жизнь на Марсе» (2006–2007)

Фантастика встречает «олдскульный» полицейский процедурник. Детектив XXI века просыпается в 1973-м и пытается расследовать преступления по правилам эпохи: сексизм, сигаретный дым, кулаки вместо протоколов. Смешно, остро и внезапно трогательно.

«Ночной администратор» (2016)

Шпионский детектив с витринами люкса. Хиддлстон под прикрытием, Хью Лори — обаятельнейший торговец смертью. Вязкое напряжение, многоходовки спецслужб и разговоры, после которых кто-то обязательно исчезает.

«Убивая Еву» (с 2018)

Кошки-мышки на каблуках. Агент одержимо преследует киллершу, киллерша одержимо флиртует в ответ. Игра двух умных хищниц превращает стандартную «погоню за маньяком» в остроумный, опасный и местами шокирующий дуэт.

