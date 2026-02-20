Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «Первый отдел-5»: 4 российских сериала, которые выйдут с 15 по 28 февраля

Не только «Первый отдел-5»: 4 российских сериала, которые выйдут с 15 по 28 февраля

20 февраля 2026 10:52
Кадр из сериала «Первый отдел»

Новинок не так много, но все они яркие.

Февраль традиционно считается спокойным месяцем для телевизионных премьер, но совсем без новинок нас всё-таки не оставили. Вторая половина месяца приносит сразу несколько заметных релизов — и у каждого своя аудитория. Где-то ставка на проверенные хиты, где-то — на лёгкую развлекательную комедию.

Разбираемся, что выходит и на что стоит обратить внимание.

«Первый отдел — 5»

Главным событием середины февраля стал запуск пятого сезона «Первого отдела» на НТВ. Проект давно превратился в устойчивый народный хит, даже несмотря на регулярную критику сценарных ходов.

В новых сериях Юрий Брагин лишается прежней должности и вынужден работать обычным районным следователем в Петербурге. Параллельно он берётся за старое дело — пытается выяснить судьбу пропавшего коллеги.

«Не в своей тарелке»

СТС отвечает своей премьерой — фантастической комедией «Не в своей тарелке». Проект делает ставку на лёгкий тон и семейный юмор.

По сюжету группа пришельцев обживается на Земле, а первым их секрет раскрывает простой тракторист Игорь. Вместо паники он решает помочь гостям освоиться и заодно объяснить им загадки русской души. Главная интрига — как долго удастся скрывать инопланетян от подозрительного участкового.

«Солнце, море, два ствола — 2»

Уже 24 февраля СТС запускает продолжение комедийного детектива. Во втором сезоне у Адамяна и Воронцова появляется новый начальник — майор Смолина.

После служебных перестановок героев отодвигают от серьёзных дел, поручая им мелкие правонарушения, тогда как расследование банды Безликих уходит к другому следователю. Очевидно, долго мириться с таким положением дел они не будут.

«Вампиры средней полосы» — финальные серии

Онлайн-кинотеатр START наконец готовит финальные эпизоды третьего сезона «Вампиров средней полосы». Пять заключительных серий обещают расставить точки над i.

Зрителям должны ответить на главные вопросы: справится ли Женёк с Василиском, что ждёт Ольгу и её ребёнка и сумеет ли дед Слава остановить уральских вампиров.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Читать дальше 16 февраля 2026
Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Перед выходом 11 и 12 серий 24 февраля на ИВИ: кратко (и со спойлерами) о главных событиях 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 21 февраля 2026
«Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 «Первый отдел» в компании сильных: 3 российских детектива, которые держат планку и высокие рейтинги 7,8 и 8,2 Читать дальше 21 февраля 2026
«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются «Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются Читать дальше 21 февраля 2026
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» «Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить Читать дальше 20 февраля 2026
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет «Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет Читать дальше 20 февраля 2026
В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге В этих кабинетах расследуют реальные дела: где снимали сериал «Первый отдел» — не только в Петербурге Читать дальше 20 февраля 2026
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами 5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше