Не только «Первый отдел-5»: 4 российских сериала, которые выйдут с 15 по 28 февраля

Новинок не так много, но все они яркие.

Февраль традиционно считается спокойным месяцем для телевизионных премьер, но совсем без новинок нас всё-таки не оставили. Вторая половина месяца приносит сразу несколько заметных релизов — и у каждого своя аудитория. Где-то ставка на проверенные хиты, где-то — на лёгкую развлекательную комедию.

Разбираемся, что выходит и на что стоит обратить внимание.

«Первый отдел — 5»

Главным событием середины февраля стал запуск пятого сезона «Первого отдела» на НТВ. Проект давно превратился в устойчивый народный хит, даже несмотря на регулярную критику сценарных ходов.

В новых сериях Юрий Брагин лишается прежней должности и вынужден работать обычным районным следователем в Петербурге. Параллельно он берётся за старое дело — пытается выяснить судьбу пропавшего коллеги.

«Не в своей тарелке»

СТС отвечает своей премьерой — фантастической комедией «Не в своей тарелке». Проект делает ставку на лёгкий тон и семейный юмор.

По сюжету группа пришельцев обживается на Земле, а первым их секрет раскрывает простой тракторист Игорь. Вместо паники он решает помочь гостям освоиться и заодно объяснить им загадки русской души. Главная интрига — как долго удастся скрывать инопланетян от подозрительного участкового.

«Солнце, море, два ствола — 2»

Уже 24 февраля СТС запускает продолжение комедийного детектива. Во втором сезоне у Адамяна и Воронцова появляется новый начальник — майор Смолина.

После служебных перестановок героев отодвигают от серьёзных дел, поручая им мелкие правонарушения, тогда как расследование банды Безликих уходит к другому следователю. Очевидно, долго мириться с таким положением дел они не будут.

«Вампиры средней полосы» — финальные серии

Онлайн-кинотеатр START наконец готовит финальные эпизоды третьего сезона «Вампиров средней полосы». Пять заключительных серий обещают расставить точки над i.

Зрителям должны ответить на главные вопросы: справится ли Женёк с Василиском, что ждёт Ольгу и её ребёнка и сумеет ли дед Слава остановить уральских вампиров.