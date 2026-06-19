Не только НТВ выдает хиты: 3 российских сериала 2026 года в жанре «детектив», которые уже можно посмотреть полностью

Российские сериалы продолжают активно осваивать детективный жанр. И если раньше зрителей было сложно удивить очередным расследованием, то в 2026 году появились проекты с куда более необычными завязками. Мы выбрали три новинки, которые заметно выделяются на фоне остальных.

Черная графиня

Пожалуй, самый необычный детектив года. В центре сюжета «Черной графини» — загадочное интерактивное шоу, которое проходит в старинном особняке посреди леса. На каждом представлении присутствует только один зритель, а сценарий подстраивается специально под него.

Но однажды во время спектакля происходит настоящее убийство. Участники оказываются отрезаны от внешнего мира и быстро понимают, что игра закончилась. Теперь им предстоит выяснить, кто из них скрывает самые опасные тайны.

Особый интерес вызывает актерский состав: главные роли исполнили Кирилл Кяро, Юрий Чурсин и Екатерина Волкова.

Лепила

Этот сериал сочетает криминальный триллер и историю человека, который пытается начать жизнь заново.

Талантливый хирург Сергей Рашидов становится жертвой ложного обвинения и вынужден скрываться под чужим именем. В новой жизни он работает дворником и старается не вспоминать прошлое. Всё меняется после встречи с раненым бандитом, которому герой оказывает помощь прямо на месте.

С этого момента за бывшим врачом начинают охотиться и преступники, и полиция. Главную роль исполнил Никита Панфилов, который уверенно чувствует себя в образах сильных, но загнанных обстоятельствами героев.

Зов русалки

Если вам нравятся детективы с мистической атмосферой, сериал «Зов русалки» может стать приятным открытием.

В небольшом городке происходит серия загадочных убийств. Местные жители уверены, что всему виной русалки, о которых здесь рассказывают легенды уже много лет. Разобраться в происходящем приезжает столичный следователь Юрий Бахтин, привыкший доверять исключительно фактам.

Однако чем дальше продвигается расследование, тем сложнее найти рациональное объяснение происходящему. Авторы умело балансируют между классическим детективом и мистическим триллером, сохраняя интригу до самого конца.