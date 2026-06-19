Не только новый сезон «Невского»: 3 самых ожидаемых сериала НТВ — есть и детектив с Паламарчуком

Рассказываем о премьерах, которые могут стать главными событиями сезона.

Осень на НТВ обещает быть жаркой. Канал готовит сразу несколько крупных премьер, но есть проекты, о которых зрители говорят уже не первый месяц. Одни ждут продолжения любимой истории, другие — наконец-то надеются увидеть сериал, который давно снят, но до сих пор не добрался до эфира.

Невский 8

Пожалуй, именно эту премьеру поклонники НТВ ждут сильнее всего. За несколько лет «Невский» превратился из обычного полицейского сериала в одну из главных телевизионных франшиз страны.

В новом сезоне зрителей вновь ждёт встреча с Павлом Семёновым в исполнении Антона Васильева. Создатели обещают продолжить основные сюжетные линии, а съёмки уже официально завершены.

Особый интерес вызывает возвращение режиссёра Дениса Нейманда, которого многие поклонники считают одним из главных архитекторов успеха проекта. Если верить предварительной информации, премьера может состояться уже этой осенью.

Число зверя

Есть сериалы, которые ждут из-за громкой рекламы. А есть те, которые становятся почти легендой из-за бесконечных переносов. «Число зверя» относится ко второй категории.

Проект был снят ещё несколько лет назад, но до зрителей так и не добрался. В центре истории — следователь Алексей Кирсанов, который расследует преступления в непростые девяностые годы.

Главную роль исполнил Дмитрий Паламарчук, хорошо знакомый зрителям по многим криминальным проектам НТВ. Судя по описанию, нас ждёт не только детектив, но и полноценная атмосфера эпохи с её опасностями, переменами и запутанными историями.

Тверская. Здесь и сейчас

Третьим в списке самых ожидаемых проектов выглядит новый сезон «Тверской», передает дзен-канал «Мир современного кино». За два предыдущих сезона сериал успел собрать свою аудиторию, а образ майора Ивана Соболева в исполнении Ивана Колесникова стал одной из визитных карточек проекта.

В новом сезоне команда оперативников снова займётся расследованием сложных преступлений, но авторы обещают изменения и в личной жизни главного героя. Одним из новых персонажей станет стюардесса Анастасия, роль которой исполнила Ангелина Поплавская.

Что ждут зрители больше всего

Если смотреть по обсуждениям в интернете, главным фаворитом остаётся «Невский 8». Слишком уж много вопросов осталось после предыдущего сезона, а сама франшиза давно вышла за рамки обычного детектива.

Но интригует и судьба «Числа зверя». Когда сериал годами ждёт своей премьеры, интерес к нему только растёт. А значит, у этой истории есть все шансы приятно удивить аудиторию.