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Киноафиша Статьи Не только «Невский» и «Большая фарма»: еще одна мощная премьера с Антоном Васильевым — «Наш ответ "Во все тяжкие"»

Не только «Невский» и «Большая фарма»: еще одна мощная премьера с Антоном Васильевым — «Наш ответ "Во все тяжкие"»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Нефть»

В Сети появился тизер будущего релиза.

Этой осенью Антон Васильев особенно часто оказывается в центре внимания зрителей. На Okko уже стартовала «Большая фарма», поклонники НТВ ждут новый сезон «Невского», а теперь актёр решил показать себя ещё и в комедийном жанре.

Появился тизер сериала «Нефть», в котором Васильеву досталась одна из главных ролей. На этот раз зрители увидят его в совсем другом амплуа.

Сюжет

Семён живёт в небольшом Шевелево — городе, где привычными проблемами стали разбитые дороги, нехватка нормальной работы и постоянные перебои с водой. Очередное отключение оказывается последней каплей для его жены Галки. Она забирает сына и уходит, а Семён решает вернуть семью во что бы то ни стало.

Задача усложняется появлением соперника. В Галку давно влюблён её бывший одноклассник, который успел добиться гораздо большего достатка и теперь может предложить ей совсем другую жизнь.

Шансы Семёна вернуть жену неожиданно меняются после землетрясения. В его колодце вместо воды обнаруживается нефть. Находка даёт герою возможность быстро поправить финансовое положение и доказать Галке, что он способен содержать семью.

Вместе с местным чудаком Ульяном он начинает добывать нефть прямо со своего участка.

Детали

Накануне в Сети появился тизер восьмисерийной комедии, главную роль в которой исполняет Антон Васильев. Сериал «Нефть» выйдет на платформах Premier и Start, однако точную дату премьеры создатели пока не объявили.

Но зрители уже связывают с грядущим релизом немало ожиданий.

«Васильев решил завалить 2026 год своими проектами. Но ничего, посмотрим, актер классный, из бюджетника — в мафиози, наш ответ "Во все тяжкие"», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Нефть»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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