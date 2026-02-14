Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря

Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря

14 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Седьмая руна» (2015)

Без шума и рейтинговых рекордов, но все равно очень интересные.

Российские детективы часто обсуждают по громким премьерам, хотя в архивах последних 15 лет спряталось немало крепких историй. Без шума, без рекордных бюджетов, зато с идеями и атмосферой.

Эти три проекта не стали массовыми хитами, но у каждого есть своя фишка, из-за которой их до сих пор вспоминают. Если кажется, что всё уже пересмотрено, возможно, эти названия как раз выпали из поля зрения.

«Моими глазами» (2013)

1 сезон, 19 серий. Экспериментальный детектив, снятый почти целиком субъективной камерой. Каждая серия показана от лица нового персонажа, а все 19 эпизодов складываются в одну историю.

У сериала нет главного героя, зато есть эффект полного присутствия: актёры носили на голове конструкцию весом около 5 кг, чтобы зритель видел мир их глазами. Формат для российского ТВ того времени был редким, поэтому сериал выглядит необычно даже сейчас.

«Седьмая руна» (2015)

1 сезон, 8 серий. История начинается с гибели дочери губернатора в провинциальном Н-ске. Следствие выводит к ролевой игре по мотивам «Калевалы».

Древний эпос, закрытое сообщество ролевиков и местные элиты создают ощущение, что расследование идёт не только против преступника, но и против системы. Атмосфера северного нуара и мистические мотивы делают сериал плотным и мрачным.

«Грач» (2012)

1 сезон, 12 серий. Майор полиции после ранения и клинической смерти начинает видеть призраков жертв нераскрытых преступлений. Он возвращается к «глухарям», которые давно списаны в архив.

Коллеги сомневаются в его адекватности, а зрителю предлагают смесь детектива и мистики. Сериал держится на внутреннем конфликте героя и теме вины.

Эти проекты напоминают, что детектив работает не только на погонях, но и на идее. Иногда один необычный приём запоминается сильнее десятка дорогих премьер. А вы точно всё из этого видели?

Фото: Кадр из сериала «Седьмая руна» (2015)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Читать дальше 15 февраля 2026
До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников Читать дальше 14 февраля 2026
Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить Читать дальше 14 февраля 2026
«Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской» «Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской» Читать дальше 14 февраля 2026
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий Читать дальше 14 февраля 2026
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал Читать дальше 14 февраля 2026
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина Читать дальше 14 февраля 2026
Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Читать дальше 14 февраля 2026
«Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется «Невский» или «Первый отдел», Брагин или Семенов: какой петербургский детектив сильнее? Победитель все-таки имеется Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше