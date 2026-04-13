Не только «Матрица»: в 1999 вышел ещё один фильм о виртуальной реальности, который мало кто видел — рейтинг у него 7,6

Увы, но кинолента так и осталась в тени работы Вачовски.

Все знают «Матрицу» — фильм 1999 года, который стал символом кино о виртуальной реальности и до сих пор считается эталоном жанра, но мало кто помнит, что в тот же год вышел ещё один фильм на ту же тему — «Тринадцатый этаж».

Он предложил куда более холодный и пугающий взгляд на симуляцию, но его мало кто видел, а зря.

Фантастика, которая работает через идею

Режиссёр Йозеф Руснак строит историю вокруг технологии, позволяющей погружаться в цифровую модель Лос-Анджелеса 1930-х годов. Этот мир выглядит убедительно, но постепенно становится ясно, что границы между уровнями реальности размыты. Сюжет развивается как детектив, где каждое новое открытие разрушает прежнюю картину.

Крейг Бирко, Армин Мюллер-Шталь и Гретхен Мол ведут повествование без лишнего пафоса. При бюджете около $16 млн фильм не пытается впечатлить масштабом, а делает ставку на атмосферу и тревожное ощущение неопределённости.

Почему он исчез на фоне «Матрицы»

В 1999 году «Матрица» задала новый стандарт визуального кино и мгновенно перетянула внимание зрителей. На её фоне «Тринадцатый этаж» выглядел слишком сдержанным и не получил широкой поддержки в прокате.

При этом подходы у фильмов разные. «Матрица» объясняет систему и предлагает выход, а «Тринадцатый этаж» оставляет зрителя без ответов. Его идея звучит жёстче: симуляции могут быть вложены друг в друга бесконечно, и человек не способен понять, где находится на самом деле.

Со временем фильм воспринимается иначе. Он не стал культовым сразу, но сегодня выглядит как недооценённая альтернатива главному хиту своего года.