Не только «Матрица»: в 1999 вышел ещё один фильм о виртуальной реальности, который мало кто видел — рейтинг у него 7,6

Все знают «Матрицу» — фильм 1999 года, который стал символом кино о виртуальной реальности и до сих пор считается эталоном жанра, но мало кто помнит, что в тот же год вышел ещё один фильм на ту же тему — «Тринадцатый этаж».
Он предложил куда более холодный и пугающий взгляд на симуляцию, но его мало кто видел, а зря.
Фантастика, которая работает через идею
Режиссёр Йозеф Руснак строит историю вокруг технологии, позволяющей погружаться в цифровую модель Лос-Анджелеса 1930-х годов. Этот мир выглядит убедительно, но постепенно становится ясно, что границы между уровнями реальности размыты. Сюжет развивается как детектив, где каждое новое открытие разрушает прежнюю картину.
Крейг Бирко, Армин Мюллер-Шталь и Гретхен Мол ведут повествование без лишнего пафоса. При бюджете около $16 млн фильм не пытается впечатлить масштабом, а делает ставку на атмосферу и тревожное ощущение неопределённости.
Почему он исчез на фоне «Матрицы»
В 1999 году «Матрица» задала новый стандарт визуального кино и мгновенно перетянула внимание зрителей. На её фоне «Тринадцатый этаж» выглядел слишком сдержанным и не получил широкой поддержки в прокате.
При этом подходы у фильмов разные. «Матрица» объясняет систему и предлагает выход, а «Тринадцатый этаж» оставляет зрителя без ответов. Его идея звучит жёстче: симуляции могут быть вложены друг в друга бесконечно, и человек не способен понять, где находится на самом деле.
Со временем фильм воспринимается иначе. Он не стал культовым сразу, но сегодня выглядит как недооценённая альтернатива главному хиту своего года.