Не только «Матрица»: в 1999 вышел ещё один фильм о виртуальной реальности, который мало кто видел — рейтинг у него 7,6

13 апреля 2026 14:15
Кадр из фильма «Тринадцатый этаж»

Увы, но кинолента так и осталась в тени работы Вачовски.

Все знают «Матрицу» — фильм 1999 года, который стал символом кино о виртуальной реальности и до сих пор считается эталоном жанра, но мало кто помнит, что в тот же год вышел ещё один фильм на ту же тему — «Тринадцатый этаж».

Он предложил куда более холодный и пугающий взгляд на симуляцию, но его мало кто видел, а зря.

Фантастика, которая работает через идею

Режиссёр Йозеф Руснак строит историю вокруг технологии, позволяющей погружаться в цифровую модель Лос-Анджелеса 1930-х годов. Этот мир выглядит убедительно, но постепенно становится ясно, что границы между уровнями реальности размыты. Сюжет развивается как детектив, где каждое новое открытие разрушает прежнюю картину.

Крейг Бирко, Армин Мюллер-Шталь и Гретхен Мол ведут повествование без лишнего пафоса. При бюджете около $16 млн фильм не пытается впечатлить масштабом, а делает ставку на атмосферу и тревожное ощущение неопределённости.

Почему он исчез на фоне «Матрицы»

В 1999 году «Матрица» задала новый стандарт визуального кино и мгновенно перетянула внимание зрителей. На её фоне «Тринадцатый этаж» выглядел слишком сдержанным и не получил широкой поддержки в прокате.

При этом подходы у фильмов разные. «Матрица» объясняет систему и предлагает выход, а «Тринадцатый этаж» оставляет зрителя без ответов. Его идея звучит жёстче: симуляции могут быть вложены друг в друга бесконечно, и человек не способен понять, где находится на самом деле.

Со временем фильм воспринимается иначе. Он не стал культовым сразу, но сегодня выглядит как недооценённая альтернатива главному хиту своего года.

Екатерина Адамова

