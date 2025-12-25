Меню
Киноафиша Статьи Не только «Матрица» с Киану Ривзом: 5 киберпанк-фильмов, без которых этого жанра вообще не было бы

Не только «Матрица» с Киану Ривзом: 5 киберпанк-фильмов, без которых этого жанра вообще не было бы

25 декабря 2025 12:19
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982), «Призрак в доспехах» (1995), «Метрополис» (1927)

Они познакомили зрителей с будущими технологиями.

Киберпанк — жанр не про будущее, а про тревогу настоящего. Неон, дождь, импланты и корпорации здесь всего лишь декорации для разговора о человеке, который всё чаще чувствует себя лишним в мире технологий. Вот пять фильмов, без которых разговор о киберпанке вообще не имеет смысла.

«Бегущий по лезвию» (1982)

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» — фундамент всего жанра. Неоновый Лос-Анджелес, репликанты, вопрос «что делает нас людьми» и финальный монолог Роя Батти, который до сих пор цитируют. Это медленное, тягучее кино, где атмосфера важнее экшена, а каждая сцена работает на ощущение обречённого будущего.

«Матрица» (1999)

Киберпанк, ставший массовым. Вачовски соединили философию, боевик и цифровую паранойю конца XX века, создав фильм, который изменил визуальный язык кино. Идея симуляции, контроль машин и иллюзия свободы сегодня звучат даже актуальнее, чем в год премьеры.

«Призрак в доспехах» (1995)

Аниме Мамору Осии — интеллектуальный киберпанк в чистом виде. История Мотоко Кусанаги — не про погони и стрельбу, а про идентичность, сознание и границы между человеком и машиной. Визуально фильм «Призрак в доспехах» до сих пор выглядит гипнотически, а по глубине легко спорит с философскими трактатами.

«Странные дни» (1995)

Недооценённая работа Кэтрин Бигелоу, опередившая своё время. Технология записи чужих воспоминаний превращает личный опыт в товар, а Лос-Анджелес на пороге 2000 года выглядит пугающе правдоподобно. Это киберпанк без неона, но с острой социальной болью.

«Метрополис» (1927)

Прародитель жанра, без которого не было бы всего остального. Фриц Ланг ещё сто лет назад показал город будущего как машину неравенства, где элита живёт наверху, а рабочие — внизу. Роботы, мегаструктуры и конфликт классов до сих пор читаются удивительно современно.

Киберпанк хорош тем, что стареет медленно. Эти фильмы можно пересматривать спустя годы — и каждый раз они будут пугать, потому что будущее, которое они показывают, слишком часто оказывается не фантазией, а предупреждением.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Анастасия Луковникова
