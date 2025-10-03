Меню
Киноафиша Статьи Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы

3 октября 2025 21:01
Кадры из мультсериала «Смурфики», сериалов «Ходячие мертвецы», «Сквозь снег», «Леденящие душу приключения Сабрины»

Эти ленты стали очень популярны в отрыве от своих источников.

Гик-культура прочно вошла в мейнстрим: герои Marvel и DC «путешествуют» по всему миру, а их лица узнают даже те, кто никогда не открывал комиксы. Но графических романов на самом деле куда больше, чем кажется. И они часто становятся предметом экранизации.

Некоторые сериалы и фильмы стали настолько популярными, что даже не ассоциируются с комиксами, по которым были сняты. Тем более, что и слышали об этих книгах немногие, в отличие от экранных вариантов.

«Смурфики»

Смурфики — добрые соседи, которые каждый день помогают друг другу и стараются сделать свою деревню ещё прекраснее. Но есть у них и заклятый враг — волшебник Гаргамель, который только и мечтает поймать смурфиков, чтобы превратить их в золото.

У этих очаровательных существ интересная история. Их придумал бельгийский художник Пьер Кюллифор, который во время лесной прогулки увидел поляну с большими грибами. Его так поразила эта картина, что он сразу представил, будто в таких грибах могли бы жить маленькие гномики. Так родились смурфики, которые сначала появились в комиксах ещё в 1959 году.

С тех пор симпатичные синие герои стали настоящими звёздами. Про них сняли несколько полнометражных мультфильмов и создали множество видеоигр.

Кадр из мультсериала «Смурфики»

«Ходячие мертвецы»

Мир охватила страшная эпидемия, превратившая людей в зомби. Группа выживших во главе с шерифом Риком Граймсом пытается найти безопасное убежище в этом хаосе. Но кроме вечной угрозы со стороны мертвецов, героям приходится сталкиваться с ещё более страшной опасностью — другими людьми, готовыми на всё ради выживания.

История основана на культовой серии комиксов Роберта Киркмана, который сам участвовал в создании сериала как продюсер. Экранизация превратила «Ходячих мертвецов» в настоящий феномен поп-культуры, обеспечив им долгую жизнь на экранах.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

«Сквозь снег»

Планета погрузилась в вечную зиму с стоградусными морозами. Последние выжившие люди нашли пристанище в гигантском поезде, который без остановок мчится сквозь ледяную пустыню вот уже восемь лет. Состав стал для них всем: домом, источником тепла и пищи.

Но жизнь на колёсах далека от идеала. Поезд разделён на зоны, где роскошь головных вагонов резко контрастирует с нищетой в хвосте. Чем дальше от локомотива — тем тяжелее условия существования.

Захватывающий сериал «Сквозь снег» родился из культового фильма с Крисом Эвансом и французского комикса.

Кадр из сериала «Сквозь снег»

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Шестнадцатилетняя Сабрина стоит перед непростым выбором: с одной стороны — магия и наследие ведьм, с другой — обычная жизнь с друзьями и любимым парнем. Будучи наполовину ведьмой, она должна пройти обряд посвящения, но отказывается от древнего ритуала, чтобы сохранить связь с человеческим миром.

Этот смелый поступок вызывает гнев могущественного Тёмного Повелителя, бросая героиню в водоворот сверхъестественных событий. Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на комиксах Archie Comics и существует в одной вселенной с нашумевшим «Ривердейлом» — их города даже расположены по соседству.

Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Фото: Кадры из мультсериала «Смурфики», сериалов «Ходячие мертвецы», «Сквозь снег», «Леденящие душу приключения Сабрины»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
