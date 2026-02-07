Меню
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы

7 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Лунтик»

В этих кинолентах рассказывается о традициях и даже делятся рецептами блинчиков.

Масленица для ребенка — это не даты в календаре, а запах блинов, смех и ощущение праздника. Но если просто сказать «такова традиция», интереса не будет. Детям важна история. Проще всего объяснить смысл через мультфильмы, где все наглядно, весело и без нравоучений.

Через экран дети быстрее понимают, почему пекут блины, зачем делают чучело и откуда взялся сам праздник. А дальше уже можно идти жарить настоящие.

Мультфильмы, где есть Масленица

В серии «Смешариков» про Масленицу герои показывают праздник таким, какой он есть — с блинами, чучелом и разговорами о традициях. Совунья учит Нюшу готовить, Лосяш объясняет историю, а Крош думает только о еде. Получается легко и понятно: праздник — это и веселье, и смысл.

Советский мультфильм «Ишь ты, Масленица!» — вариант для детей постарше. Там уже есть сюжет и народная хитрость. Через историю про жадного богача ребенок видит, что Масленица связана не только с едой, но и с народной смекалкой.

Мультфильмы, где есть блины

У «Свинка Пеппа» целая серия посвящена блинчикам. Про традиции там ни слова, зато есть простой рецепт и радость совместной готовки. Отличный способ заинтересовать малыша процессом.

Кадр из мультсериала "Свинка Пеппе"

В «Лунтике» блины становятся поводом для игры и ошибок. Серия мягко показывает, что с едой баловаться не стоит. А в «Белке и Стрелке» блины превращаются в соревнование. Детям нравится дух игры, а родителям — идея, что готовка может быть увлекательной.

Масленица начинается не с рассказов, а с атмосферы. Один мультфильм, потом блины на кухне, потом прогулка и чучело во дворе — так традиции запоминаются сами. Детям важно не объяснять праздник, а проживать его. Тогда он становится любимым.

Фото: Кадр из сериала «Лунтик», «Свинка Пеппа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
