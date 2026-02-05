Меню
Этот сериал со Снаткиной прятали 6 лет: многие сравнивают с «Золотым дном», а я не ожидала увидеть Анну в такой роли

5 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Рваный ветер»

Актриса расширяет амплуа. 

Многие привыкли видеть актрису Анну Снаткину в роли романтических героинь. Однако талантливая актриса может сильно удивить зрителей. Еще 6 лет назад был снят сериал, где у Снаткиной довольно интересная роль. Речь идет о проекте «Рваный ветер». Кстати, он довольно долго лежал на полке. IVI показал его только в 2024 году.

О чем сериал

У предпринимателя Сергея Градова возник спор с его многолетним партнером Александром Рубцовым из‑за Гурьяновского машиностроительного завода. Рубцов выступает за избавление от убыточного предприятия, а Градов настаивает на его модернизации. Партнеры сотрудничают давно, и конфликт заметно обострил их отношения. При этом Градов не знает, что истинной причиной отказа Рубцова от завода является семейная драма, случившаяся двадцать пять лет назад.

Многие сравнию сериал с «Золотым дном». Мое мнение — этот проект как минимум не уступает ему в качестве.

Не главная роль, но заметная

Актриса в сериале исполняла роль жены Сергея Градова Анны. На первый взгляд это красивая и спокойная женщина, идеальная мать и жена. Однако под красивой картинкой кроется тьма. Анна много лет изменяет мужу с его помощником. Чтобы скрыть связь, она заставила жениться его на своей близкой подруге, сделав ту совершенно несчастной. Узнав об измене мужа, она готова идти по головам, чтобы сохранить картинку идеальной семьи.

В проекте очень сильный каст. Кроме Анны Снаткиной зрители увидят Викторию Толстоганову, Александра Дьяченко, Владимира Гостюхина, Любовь Толкалину и других российских звезд.

Фото: Кадр из сериала «Рваный ветер»
Камилла Булгакова
