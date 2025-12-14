Меню
Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»

14 декабря 2025 15:13
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Не списали, а просто вдохновились.

«Очень странные дела» часто называют сериалом-письмом любви кино 80-х. Но на самом деле это не музей ностальгии, а аккуратно собранный конструктор из чужих идей, образов и интонаций. Братья Даффер взяли знаковые фильмы эпохи и превратили их в единый мир. Вот пять картин, без которых Хокинс просто не возник бы.

«Инопланетянин» (1982): чужой, который становится своим

Одиннадцать — прямой наследник героя Спилберга. Она напугана, не понимает правил мира и отчаянно нуждается в защите. Велосипеды, укрытия от взрослых, бегство от государства — всё это родом из «Инопланетянина». Только в версии Netflix сказка быстро трескается, уступая место боли и насилию.

«Полтергейст» (1982): кошмар начинается дома

История Джойс и пропавшего Уилла построена по тем же законам, что и фильм Тоуба Хупера. Дом перестаёт быть безопасным пространством и превращается в портал. Гирлянды вместо телевизора — тот же приём: бытовая мелочь становится связью с иным миром. И от этого ещё страшнее.

«Кошмар на улице Вязов» (1984): зло, которое знает твои страхи

Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Векна — современный родственник Фредди Крюгера. Он не просто убивает, а ломает психологически, используя тайные страхи жертв. Не случайно Роберт Инглунд появляется в сериале: это не фан-сервис, а чёткий жест уважения к первоисточнику.

«Кэрри» (1976): сила как проклятие

История Одиннадцать во многом повторяет путь Кэрри Уайт. Изоляция, травля, страх перед собственными способностями — всё это ведёт к вспышкам разрушительной ярости. Четвёртый сезон буквально цитирует «Кэрри», показывая, как унижение может стать спусковым крючком для катастрофы.

«Челюсти» (1975): монстр как невидимая угроза

Демогоргон и Векна работают по той же схеме, что и акула Спилберга: долго остаются за кадром, усиливая напряжение. Хокинс, как остров Эмити, живёт обычной жизнью, пока зло не врывается в неё резко и бесповоротно. Даже праздничные события в сериале не раз оборачивались трагедией — ровно по лекалам «Челюстей».

«Очень странные дела» стали хитом не потому, что копировали классику, а потому что поняли её главное правило: страх всегда ближе, чем кажется. И чаще всего он приходит из фильмов, которые мы смотрели в детстве.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
