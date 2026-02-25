Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу

Не только «К себе нежно»: 3 фильма о женщинах в кризисе среднего возраста, которые заменят поход к психологу

25 февраля 2026 14:00
Кадры из фильмов «Женщина, которая убежала» (2020), «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2010), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)

Эти ленты помогут начать жизнь с чистого листа.

Уже в марте зрители увидят экранизацию нашумевшего книжного бестселлера «К себе нежно» — истории, которая стала для тысяч женщин настоящей медитацией и опорой в трудные времена. На страницах книги автор делилась личным опытом развода, потери дома и работы, подводя читательниц к важным темам: принятию собственного тела, выстраиванию личных границ и умению быть собой, даже когда мир вокруг рушится.

В фильме эта история обрела лицо сорокалетней Нади, которая отправляется на поиски себя через череду неожиданных встреч и жизненных открытий. А мы тем временем решили вспомнить ещё несколько картин о женщинах, переживающих кризис среднего возраста.

«Женщина, которая убежала» (Южная Корея)

О чём: Домохозяйка Гымхи, впервые за много лет оставшись одна (муж уехал в командировку), отправляется навестить своих подруг. Каждая из них — отражение разных жизненных путей и разных стадий одиночества. Казалось бы, ничего не происходит: героиня пьёт чай, слушает, наблюдает.

Почему стоит смотреть: Фильм не говорит о кризисе напрямую, он его тихо показывает. Гымхи смотрит на жизни подруг как в зеркала, и зрители вместе с ней видят: счастье — это не громкие события, а способность оставаться собой в любой роли. Очень медитативное и мудрое кино.

Кадр из фильма «Женщина, которая убежала»

«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (США)

О чём: Фильм повествует о жизни семейной пары — Майкла и Джоанны. На один день им приходится расстаться: Майкл вместе со своей привлекательной коллегой Лорой отправляется в командировку в Филадельфию. Джоанна в Нью-Йорке тем временем встречает Алекса, с которым когда-то у неё был роман. Фильм параллельно демонстрирует борьбу с искушением всех четырёх героев.

Почему стоит смотреть: Фильм отмечает тот самый момент, когда женщина перестаёт быть «хорошей для всех» и начинает злиться, рефлексировать и, наконец, выбирать себя.

Кадр из фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (США)

О чем: Две параллельные истории. В прошлом — Джулия Чайлд, скучающая американка в послевоенном Париже, которая находит себя в кулинарии и становится легендой. В настоящем — Джули Пауэлл, мелкая чиновница, застрявшая в рутине и кризисе самореализации. Она ставит безумный эксперимент: за год приготовить все 524 рецепта из книги Джулии Чайлд и описать это в блоге.

Почему стоит смотреть: Это фильм-терапия. Мерил Стрип и Эми Адамс дарят зрителю надежду, что никогда не поздно найти дело жизни. Картина мягко, с юмором и теплом показывает: кризис — это не приговор, а точка отсчета.

Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»
Фото: Кадры из фильмов «Женщина, которая убежала» (2020), «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2010), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Читать дальше 26 февраля 2026
Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР Читать дальше 25 февраля 2026
Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край Читать дальше 25 февраля 2026
Эти 3 советские комедии до сих пор смешнее всех современных: включите и точно не удержитесь от улыбки Эти 3 советские комедии до сих пор смешнее всех современных: включите и точно не удержитесь от улыбки Читать дальше 25 февраля 2026
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Читать дальше 24 февраля 2026
3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью 3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью Читать дальше 23 февраля 2026
Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Читать дальше 23 февраля 2026
За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты Читать дальше 23 февраля 2026
Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном Соскучились по «Сватам»? Вот еще 3 сериала о необычных семьях — точно будете хохотать перед экраном Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше