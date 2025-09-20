Меню
Киноафиша Статьи Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев

20 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Игра престолов»

Никто не был застрахован в этих проектах.

Сюжетная броня давно перестала быть гарантией выживания для любимых персонажей. Всё больше сериалов рушат привычные правила: зрители успевают полюбить героя, а сценаристы хладнокровно отправляют его на тот свет. Именно за эту жестокую честность и ценят такие проекты.

«Игра престолов» (2011–2019)

HBO зашла слишком далеко — и именно этим покорила мир. «Игра престолов» с самого начала показала: никто не в безопасности. Казалось, что Нед Старк — главный герой, но его казнь перечеркнула все ожидания.

Дальше были «Красная свадьба», смерть любимцев и шок за шоком. В итоге только горстка персонажей дожила до финала, а зрители каждую серию ждали нового удара судьбы.

«Ходячие мертвецы» (2010–2022)

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Постапокалиптический мир с зомби просто не может быть милосердным. «Ходячие мертвецы» довели это правило до абсолюта. Здесь погибали и новички, и старожилы, причём самые неожиданные.

Смерть Шейна или Гленна стала для фанатов ударом, но именно эта жестокость подчёркивала реализм: выживших ждёт не геройская слава, а постоянная борьба.

«Остаться в живых» (2004–2010)

Сериал-легенда, где смерть стала частью механики сюжета. Катастрофа на острове, десятки героев и полное отсутствие гарантий.

Сценаристы намеренно заставляли зрителей полюбить персонажа — и в следующий момент обрывали его историю. Этот приём поддерживал напряжение все шесть сезонов и сделал «Lost» символом «золотого века телевидения».

«Атака титанов» (2013–2023)

Аниме, которое доказало: анимация может бить по нервам сильнее любого лайв-экшена. Мир, где люди прячутся за стенами от гигантов, не оставляет шансов на долгую жизнь.

С первых серий «Атака титанов» показывала, что смерть здесь не исключение, а норма. Персонажи исчезали так же внезапно, как появлялись, а зрители учились ценить каждое их появление на экране.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
