Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

Иногда смотришь любимый турецкий сериал — и вдруг понимаешь: актриса может заговорить с нами без переводчика. И это всегда немного магия. Делюсь тремя звёздами, у которых с русским языком особые отношения — и то не только Хюррем из «Великолепного века».

Неслихан Атагюль

Звезда «Чёрной любви» давно покорила зрителей своей глубиной и эмоциональностью. Но мало кто помнит, что у Неслихан есть славянские корни: её мама родом из Беларуси, а отец — черкес.

В интервью актриса не раз демонстрировала знание русского. И каждый раз это вызывает волну умиления у поклонников: приятно осознавать, что между нами есть ещё и языковая связь.

Мелиса Донгель

Красавицу из «Постучись в мою дверь» многие знают по роли Джерен. Мелиса родилась в Стамбуле, её отец — турок, а мама — русская.

Русским языком актриса владеет свободно. И это тот случай, когда билингвальность чувствуется — в интонациях, в мягкости произношения. Всегда интересно наблюдать, как легко она переключается между культурами.

Алина Боз

Алина Боз — ещё одна актриса с прочной связью с Россией. Она родилась в Москве, но в семь лет вместе с семьёй переехала в Стамбул.

Алина понимает русский язык и при желании может на нём говорить, хотя основным для неё, конечно, стал турецкий. И всё равно есть ощущение, что часть её истории очень близка нам.

Вот такие мостики между странами. И, честно говоря, каждый раз, когда турецкая звезда вдруг произносит пару слов по-русски, кажется, что экран становится немного теплее.