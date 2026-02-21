Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

Меню
21 февраля 2026 20:33
Мерьем Узерли

Девушки с гордостью говорят о своих корнях.

Иногда смотришь любимый турецкий сериал — и вдруг понимаешь: актриса может заговорить с нами без переводчика. И это всегда немного магия. Делюсь тремя звёздами, у которых с русским языком особые отношения — и то не только Хюррем из «Великолепного века».

Неслихан Атагюль

Звезда «Чёрной любви» давно покорила зрителей своей глубиной и эмоциональностью. Но мало кто помнит, что у Неслихан есть славянские корни: её мама родом из Беларуси, а отец — черкес.

В интервью актриса не раз демонстрировала знание русского. И каждый раз это вызывает волну умиления у поклонников: приятно осознавать, что между нами есть ещё и языковая связь.

Неслихан Атагюль

Мелиса Донгель

Красавицу из «Постучись в мою дверь» многие знают по роли Джерен. Мелиса родилась в Стамбуле, её отец — турок, а мама — русская.

Русским языком актриса владеет свободно. И это тот случай, когда билингвальность чувствуется — в интонациях, в мягкости произношения. Всегда интересно наблюдать, как легко она переключается между культурами.

«Постучись в мою дверь»

Алина Боз

Алина Боз — ещё одна актриса с прочной связью с Россией. Она родилась в Москве, но в семь лет вместе с семьёй переехала в Стамбул.

Алина понимает русский язык и при желании может на нём говорить, хотя основным для неё, конечно, стал турецкий. И всё равно есть ощущение, что часть её истории очень близка нам.

Алина Боз

Вот такие мостики между странами. И, честно говоря, каждый раз, когда турецкая звезда вдруг произносит пару слов по-русски, кажется, что экран становится немного теплее.

Фото: Кадры из сериалов «Чёрная любовь», «Постучись в мою дверь», «Однажды в Стамбуле», «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
