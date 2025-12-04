Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый

Российские детективные сериалы после 2021 года снова переживают всплеск — и не только благодаря гигантам Первого канала или громким премьерам платформ.

Где-то в тени, без излишнего шума, вышли проекты, которые легко могли проскочить мимо радаров. Но зря: именно там прячутся самые дерзкие эксперименты жанра — от маньяков в провинции до мистики, психологических игр и таёжных тайн.

«Хрустальный»

История о следователе Сергее Смирнове, который возвращается в родной город, где вновь появляется маньяк, будто бы копирующий преступника тридцатилетней давности. Атмосфера шахтёрского посёлка работает лучше всяких спецэффектов: здесь каждый занавешенный подъезд может скрывать угрозу. Продолжения зрители ждут до сих пор, хотя создатели осторожно намекнули — история входит в «трилогию чистилища», и точка будет поставлена только в «Трассе».

«Коса»

Тот редкий случай, когда отечественный триллер звучит по-европейски. Куршская коса, холодный ветер, старое дело о маньяке и журналист, которому приходят пугающие сигналы из прошлого. Сериал цепляет своим мраком, сложными характерами и ощущением, что зло может оказаться ближе, чем кажется.

«1703»

Петербург здесь — как отдельное инфернальное существо. Молодой следователь Вадим попадает в город, где тела исчезают из моргов, а улицы будто пропитаны тревогой. Мрачный напарник, сатанинские версии, абсурд и сырость Питера создают уникальную атмосферу. Но второго сезона не будет — проект закрыли после ухода сценариста.

«Аксентьев. Отпечатки прошлого»

Редкое сочетание детектива и мистики. Аксентьев, потеряв память, вдруг понимает: прикоснувшись к человеку, он может увидеть его прошлое. Эта способность станет ключом в расследовании дел маньяка, которого прозвали Водяным. Атмосфера провинции здесь такая плотная, что буквально давит на плечи.

«Бизон. Дело манекенщицы»

Москва 1974 года, Дом моделей на Кузнецком мосту и следователь по прозвищу Бизон. Под блестящими витринами — контрабанда, интриги и смерть манекенщицы, чьё дело тянет за собой клубок давно скрытых тайн. О продолжении пока говорят осторожно — официального подтверждения нет.

«Комплекс бога»

Исчезновение восьмилетней девочки, пианист-отец под подозрением и параллельная линия с успешным бизнесменом, страдающим от жутких видений. История короткая, но вязкая и тревожная — будто смотришь чужой кошмар, пишет Global Cinema.

«Калимба»

Психиатр собирает преступников и их жертв в замкнутом пространстве ради эксперимента, который быстро выходит из-под контроля. Мрачный, камерный и жутко завораживающий сериал. Второй сезон уже в работе и продолжит историю Кати.

«Черные начинают, белый выигрывают»

Следователь Софья Соловейчик мыслит как шахматист: видит ходы преступника наперёд. Первый сезон построен вокруг поимки маньяка-Шахматиста, а во втором героиня берётся за серию загадочных самоубийств. Динамика точная, как партия по Эль ЛР.

«Подслушано в Рыбинске»

Провинциальный журналист начинает видеть будущие убийства — и внезапно становится подозреваемым. Сериал ловко балансирует между мраком и иронией. Второй сезон уже объявлен на начало 2026 года.

«Тайга»

Вьюч, маленький город посреди лесов, накрывает волна исчезновений девочек. Следователям приходится буквально прорубаться через мрак — и человеческий, и природный. Второй сезон готовят, и кажется, что история станет ещё жестче.

Эти проекты не громили рейтинги, но каждый добавил в жанр что-то своё — атмосферу, дерзость, эксперимент или неожиданное эмоциональное ядро. Если ищете детектив, который не рассчитан «на всех», а создан с характером — этот список стоит сохранить.

Читайте также: Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже