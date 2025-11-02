Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла

Хорроры включают в себя не только художественные фильмы, но и анимацию. Рисованный мир позволил авторам добавлять более тревожные сцены и визуальные эффекты, которые были бы невозможны в картинах с настоящими актерами.

Собрали 5 страшных мультиков, которые были предназначены для того, чтобы как следует напугать зрителей.

«9»

Действие мультфильма «9» происходит в постапокалиптической альтернативной версии 1940-х годов, где восстание машин уничтожило человечество. Сюжет показывает тряпичных кукол, которых создал ученый и вдохнул в них частицы своей души.

Однако, поскольку у каждой из них разные элементы, то они обладают отдельными личностями и характерами. Главный герой — кукла под цифрой 9, которая должна найти способ помочь миру продолжить существование.

Анимация оказалась мрачной, с тревожными образами, и даже центральные персонажи казались жуткими.

«Дом-монстр»

«Дом-монстр» — мистический мультфильм, рассказывающий о мальчике, который живет напротив «живого» дома с привидениями. Эта история поддерживает напряжение до самого конца, а тот факт, что все человеческие персонажи были анимированы с использованием технологии захвата движения, только усиливает тревожное ощущение на экране.

«Паранорман, или Как приручить зомби»

Мультфильм «Паранорман, или Как приручить зомби» показывает мальчика по имени Норман, обладающего уникальной способностью видеть и разговаривать с мертвыми. Хотя ему никто не верит, он вскоре узнает, что зомби планирует захватить его город. Тогда Норман с друзьями встает на их пути.

Зомби на экране выглядят так пугающе, что дети закрывают глаза при просмотре. Однако самые страшные моменты в мультике связаны с Агатой. Эта юная ведьма, которую когда-то казнили за колдовство, и виновата в нашествии зомби. Сцены с ней еще долго не удастся забыть.

«Коралина в Стране Кошмаров»

Основанная на романе Нила Геймана, «Коралина в Стране Кошмаров» пугает не только жуткими образами центральных персонажей. Мультфильм вселяет страх на психологическом уровне.

Сцена, в которой Коралина понимает, что перед ней не ее мать, а существо, выглядящее очень похоже, ужасает даже взрослых.

«Чёрный котёл»

Мультфильм «Чёрный котёл» претендует на звание самой страшной картины Disney, не зря у нее был рейтинг 12+. Сюжет показывает злобного императора, который ищет таинственный котел, чтобы завоевать мир.

С красными глазами и скелетообразным телом — один его вид вызывал у детей кошмары. А его воины-нежить были похожи на зомби.

