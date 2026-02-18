Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7

Сергей Жарков отменно играет следователей. И могу с уверенностью сказать, что детективы ему удаются не только в сериале «Первый отдел». Рассказываю, где еще можно насладиться его актерской игрой.

«Аутсайдер», рейтинг по «Кинопоиску» 7,7

Пока есть только первый сезон. Но судя по всему, будет и вторая часть проекта. Все 24 серии держат в напряжении.

Сериал рассказывает про подполковника Яна Озёрского. Его оправдали спустя восемнадцать месяцев после ареста по ложному обвинению. Он пытается восстановиться на службе, чтобы свести счеты с Эффендиевым, которого считает виновником сфабрикованного дела. Однако о возвращении на прежнюю должность не может быть и речи, поскольку его место уже занято другим. В итоге Озёрский возглавляет отдел по расследованию архивных преступлений. В новом отделе Яна уже ожидают четыре сотрудника и горы пыльных, давно заброшенных уголовных дел.

«Слишком много любовников», рейтинг по «Кинопоиску» 5,9

В 2019 году с Сергеем Жарковым вышел мини-сериал «Слишком много любовников». Компанию актеру составили Марина Волкова, Елена Николаева, Алёна Коломина и Алексей Макаров.

По сюжету, знаменитый детектив получил необычный заказ. Состоятельный человек настойчиво просил найти его исчезнувшую возлюбленную по имени Алена. Поверхностный взгляд на биографию Алены не выявил ничего особенного, никаких ниточек для расследования. Однако по мере углубления в дело начали всплывать новые жертвы, что кардинально изменило характер расследования. Какие тайны скрывала скромная Алена предстоит узнать герою. Словом, все 4 серии будут держать в напряжении.

«Дельфин», рейтинг по «Кинопоиску» 6,8

Очередная роль Жаркова в роли опера. Тут речь идет о небольшом городке.

В прибрежный Южноморск из мегаполиса возвращается молодой опер Андрей Кораблёв, молодой оперативник. Причина возвращения в родные места для Андрея трагична. Он вынужден похоронить своего единственного родного человека, деда, старого моряка, погибшего несколько дней назад в море. В Андрей он работал в местном отделении полиции, и у него сохранилось множество товарищей и приятелей как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто преступил закон. Общаясь со старыми знакомыми, Андрей начинает подозревать, что гибель деда не была простым несчастным случаем.