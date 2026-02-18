Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7

Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7

18 февраля 2026 15:42
Кадры из сериалов «Первый отдел», «Слишком много любовников», «Дельфин»

Талантливый актер хорош и в других проектах.

Сергей Жарков отменно играет следователей. И могу с уверенностью сказать, что детективы ему удаются не только в сериале «Первый отдел». Рассказываю, где еще можно насладиться его актерской игрой.

«Аутсайдер», рейтинг по «Кинопоиску» 7,7

Пока есть только первый сезон. Но судя по всему, будет и вторая часть проекта. Все 24 серии держат в напряжении.

Сериал рассказывает про подполковника Яна Озёрского. Его оправдали спустя восемнадцать месяцев после ареста по ложному обвинению. Он пытается восстановиться на службе, чтобы свести счеты с Эффендиевым, которого считает виновником сфабрикованного дела. Однако о возвращении на прежнюю должность не может быть и речи, поскольку его место уже занято другим. В итоге Озёрский возглавляет отдел по расследованию архивных преступлений. В новом отделе Яна уже ожидают четыре сотрудника и горы пыльных, давно заброшенных уголовных дел.

«Слишком много любовников», рейтинг по «Кинопоиску» 5,9

В 2019 году с Сергеем Жарковым вышел мини-сериал «Слишком много любовников». Компанию актеру составили Марина Волкова, Елена Николаева, Алёна Коломина и Алексей Макаров.

Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7

По сюжету, знаменитый детектив получил необычный заказ. Состоятельный человек настойчиво просил найти его исчезнувшую возлюбленную по имени Алена. Поверхностный взгляд на биографию Алены не выявил ничего особенного, никаких ниточек для расследования. Однако по мере углубления в дело начали всплывать новые жертвы, что кардинально изменило характер расследования. Какие тайны скрывала скромная Алена предстоит узнать герою. Словом, все 4 серии будут держать в напряжении.

«Дельфин», рейтинг по «Кинопоиску» 6,8

Очередная роль Жаркова в роли опера. Тут речь идет о небольшом городке.

В прибрежный Южноморск из мегаполиса возвращается молодой опер Андрей Кораблёв, молодой оперативник. Причина возвращения в родные места для Андрея трагична. Он вынужден похоронить своего единственного родного человека, деда, старого моряка, погибшего несколько дней назад в море. В Андрей он работал в местном отделении полиции, и у него сохранилось множество товарищей и приятелей как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто преступил закон. Общаясь со старыми знакомыми, Андрей начинает подозревать, что гибель деда не была простым несчастным случаем.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Слишком много любовников», «Дельфин»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сериалы НТВ с рейтингом 8.0 и выше: без «Невского», «Шефа» и «Глухаря» Сериалы НТВ с рейтингом 8.0 и выше: без «Невского», «Шефа» и «Глухаря» Читать дальше 15 февраля 2026
Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Читать дальше 19 февраля 2026
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Читать дальше 19 февраля 2026
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Читать дальше 18 февраля 2026
Есть не только дочь Злата, но и сын Добрыня: как выглядит непубличный ребенок Анны Ковальчук (редкое фото) Есть не только дочь Злата, но и сын Добрыня: как выглядит непубличный ребенок Анны Ковальчук (редкое фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Маринина – автор множества бестселлеров: эта экранизация на 8 серий ничуть не уступает книге Маринина – автор множества бестселлеров: эта экранизация на 8 серий ничуть не уступает книге Читать дальше 18 февраля 2026
Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце Посмотрела первую серию нового сезона «Первого отдела»: последние минуты и осчастливили, и разбили сердце Читать дальше 17 февраля 2026
Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала Крыжовников намекнул на 2 сезон «Слова пацана»: вот о чем может быть продолжение сериала Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше