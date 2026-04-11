Не только харизматичный князь Андрей: Александра Голубева обожаю в других ролях — эти две мои любимые

Недавно закончился показ исторической драмы «Князь Андрей», где одну из главных ролей сыграл Александр Голубев. У этого актера немало проектов в его фильмографии, однако особенно хочу выделить две роли. Они вовсе не главные, но сами проекты стали хитами.

Егор Осадчий

Актер сыграл одного из следователей МУРа в сериале «Мосгаз». Образ получился весьма интересный. Это спокойный и мудрый молодой человек, который, судя по всему, влюблен в Соню Тимофееву. Мне всегда не хватало интересной любовной линии именно для этого актера.

Сам сериал — настоящий хит. Выпущено уже 11 сезонов и зрители с нетерпением ждут продолжение, которое выйдет уже весьма скоро.

Леня Тишак

Более 20 лет назад актер снялся в настоящем хите. Речь идет о сериале «Ликвидация». Он играет оперуполномоченного Одесского уголовного розыска. Это скромный, но отважный одесский парень, который готов и в огонь, и в воду ради своих товарищей.

Что еще известно об актере

Актер родился 2 июля 1983 года в Москве. Его мать работала учителем русского языка и литературы. С 13 лет он занимался в театральной студии Натальи Бондарчук. Школу он окончил экстерном и в 16 лет поступил во ВГИК.

В кинематограф Голубев дебютировал в 1997 году в фильме «Котовасия». В 2004 году он исполнил одну из главных ролей в телесериале «Курсанты». Ранее он был женат на дочери режиссёра Сергея Урсуляка, но брак распался. Актер не раскрывает подробностей личной жизни и почти всё свободное время посвящает двум дочкам и работе.