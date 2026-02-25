Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году

Этот год особенно щедр на такие проекты.

2026-й явно настроен по-крупному: студии снова активно листают книжные полки в поисках будущих хитов. Среди десятков анонсов есть проекты, за которыми уже сейчас следят с особым вниманием — слишком громкие имена, слишком амбициозные ставки. Я выбрала три экранизации, которые выглядят самыми перспективными и интригующими.

Проект «Аве Мария»: космос и амнезия

Экранизация романа Энди Вейера расскажет об астронавте Райленде Грейсе, который приходит в себя на корабле в глубоком космосе и постепенно понимает: он — единственный шанс человечества. После успеха «Марсианина» ожидания высоки, а участие Райана Гослинга только подогревает интерес. Если фильму удастся сохранить баланс между наукой и драмой, нас может ждать новый эталон космической фантастики.

«Одиссея» Нолана: миф как блокбастер

Кристофер Нолан берётся за древнегреческий эпос о возвращении Одиссея домой — и уже один этот факт превращает проект в событие. В роли хитроумного царя Итаки — Мэтт Дэймон, вокруг — россыпь звёзд первой величины. Судя по масштабу съёмок «Одиссеи» и формату IMAX, режиссёр нацелен не на академическую адаптацию, а на мощное современное переосмысление классики.

Новая «Нарния»: перезапуск с прицелом на будущее

Netflix начинает заново экранизировать цикл Клайва Льюиса и стартует с «Племянника чародея» — истории о создании Нарнии. Проект доверили Грете Гервиг, и это главный повод для осторожного оптимизма. Если ей удастся соединить сказочное волшебство с живыми характерами, франшиза может получить ту самую вторую жизнь, которой ей давно не хватало.

2026-й обещает быть щедрым на экранизации, но именно эти три проекта сейчас выглядят главными кандидатами на большой разговор. Осталось только дождаться премьер — и проверить, кто из них действительно выстрелит.