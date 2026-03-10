Не только Гайдай и Захаров: узнала про 7 необычных экранизаций «12 стульев» — Иран удивил больше остальных

Меню
10 марта 2026 16:11
Кадр из фильма «12 стульев»

Куба, Иран, Бразилия и даже Голливуд сняли свои версии.

Знакомые многим экранизации сатирического романа «12 стульев» от Марка Захарова и Леонида Гайдая разнообразны и любимы, но немногие знают, что зарубежные кинематографисты тоже не сидели сложа руки и создали свои версии приключений персонажей этого произведения.

1. В 1933 году был создан фильм «Двенадцать стульев» режиссеров Мартина Фринча и Михала Вашински. Это первая совместная экранизация романа, и ее действие разворачивается в Польше.

2. В 1945 году в Голливуде вышел фильм «Оно в чемодане!», который, по сути, мало связан с оригинальной историей. В этой версии количество стульев уменьшилось до пяти, а сюжет сосредоточен на детективной комедии.

3. Бразильский фильм «Тринадцать стульев», выпущенный в 1957 году, является ремейком чешской картины, но с одним ключевым отличием — главные героини здесь женщины, а не мужчины.

4. Кубинская версия «12 стульев», снятая в 1967 году, остается близкой к духу оригинального произведения и хорошо передает его атмосферу.

5. Фильм «12+1», также известный как «Один из тринадцати», вышел в 1969 году и представляет собой авантюрную комедию, вдохновленную романом.

6. В 1970 году режиссер Мэл Брукс выпустил свою интерпретацию «12 стульев», которая считается одной из самых близких к оригиналу.

7. В 2011 году в Иране был представлен фильм «12 сидений». Проект удивляет тем, что действия и персонажи адаптированы к современным реалиям. Из-за некоторых политических разногласий фильм был запрещен в Иране, но был успешен за пределами.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
