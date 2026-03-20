Не только «Дюне» это удалось: 3 успешных научно-фантастических сериала, которые основаны на книгах

Они умудрились не испортить, а даже улучшить первоисточник.

Эти экранизации доказывают: научная фантастика отлично чувствует себя в формате сериала. Здесь есть время раскрыть сложные миры, характеры и идеи, которые в фильмах часто остаются за кадром. Мы выбрали три проекта, которые действительно удалось довести до идеала.

«Темная материя» — когда мультивселенная становится личной драмой

Сериал по роману Блейка Крауча на первый взгляд кажется историей про альтернативные реальности. Но на деле это очень личная и эмоциональная драма о выборе.

Главный герой Джейсон сталкивается с другой версией самого себя и попадает в мир, где каждая реальность — это новая жизнь. При этом сериал не перегружает зрителя сложной наукой, а делает ставку на чувства.

И именно поэтому он цепляет: за всей фантастикой стоит простой, но важный вопрос — какую жизнь ты выберешь, если у тебя будет шанс прожить их все?

«Укрытие» — антиутопия, от которой не оторваться

«Укрытие» (или «Сило») — один из самых напряженных научно-фантастических сериалов последних лет. Основанный на книгах Хью Хоуи, он показывает мир, где люди живут под землей и не знают правды о внешнем мире.

Сюжет постепенно раскрывает жесткую систему неравенства: наверху — комфорт, внизу — тяжелый труд. Но главное начинается, когда героиня Джульетта решает узнать правду.

С этого момента история превращается в захватывающий триллер, где каждая новая деталь ставит под сомнение всё, во что верили жители бункера.

«Основание» — масштаб, который оправдывает ожидания

Экранизировать Айзека Азимова долгое время считалось почти невозможной задачей. Но сериал «Основание» доказал обратное.

История рассказывает о будущем, где ученый Гэри Селдон пытается спасти цивилизацию от падения. Сюжет охватывает десятилетия и переплетает сразу несколько линий.

Да, сериал требует внимания, но именно это и делает его особенным. Если дать ему время, он раскрывается как масштабная и продуманная история о власти, науке и судьбе человечества.