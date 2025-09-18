Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»

Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»

18 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Они бы значительно разнообразили сюжет.

Зрители знают Мортишу, Гомеса, Уэнсдэй, Пагсли и дядю Фестера. Но семейное древо Аддамсов куда шире. Если шоураннеры захотят расширить вселенную, они могут достать из комиксов Чарльза Аддамса и старых экранизаций очень колоритных персонажей. Рассказываем, каких родичей вполне могли бы добавить в третьем сезоне «Уэнсдэй».

Кузен Итт

Культовый персонаж, представляющий собой клубок волос в шляпе и очках. Он давно стал символом «Семейки Аддамс» и в сериале Netflix его отсутствие пока заметно. Итт мог бы стать неожиданным союзником Уэнсдэй — или, наоборот, источником абсурдных сцен.

Кузина Меланхолия

С виду обычная девушка, но её выдает вечная грусть и ощущение, что она несёт на плечах тяжесть всех трагедий мира. В сериале такой персонаж идеально подчеркнул бы циничный юмор Уэнсдэй: их дуэт мог бы быть и трогательным, и саркастичным одновременно.

Тётя Синдж

Ведьма, которую когда-то сожгли на костре. Вполне органично вписалась бы в сюжет Невермора — как привидение, хранительница древних знаний или даже новая «учительница». Через неё сценаристы могли бы показать тёмную историю рода Аддамсов.

Тётя Лаборджия

Этот персонаж мелькал в фильме «Семейка Аддамс» 1991 года. Лаборджия выглядит жутко: у неё множество пулевых ранений, и именно они стали причиной смерти. В «Уэнсдэй» она могла бы вернуться в качестве семейного духа-наставника или устрашающего «скелета в шкафу» Аддамсов.

Кузен Кло

Родственник, казнённый на электрическом стуле. Логично, что он мог бы вернуться в виде призрака — в духе любимых мрачных шуток шоу. Такой персонаж дал бы авторам возможность сделать одну из серий более готической и жуткой.

Netflix явно держит козыри на будущее, и семейное древо Аддамсов ещё может удивить. У шоураннеров есть шанс превратить «Уэнсдэй» не просто в подростковый мистический сериал, а в настоящую сагу о династии, где каждый родственник — ходячая страшилка.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше