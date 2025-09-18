Не только дядюшка Фестер и бабушка Фрамп: 5 колоритных членов семьи Аддамс, которых могут показать в сериале «Уэнсдэй»

Зрители знают Мортишу, Гомеса, Уэнсдэй, Пагсли и дядю Фестера. Но семейное древо Аддамсов куда шире. Если шоураннеры захотят расширить вселенную, они могут достать из комиксов Чарльза Аддамса и старых экранизаций очень колоритных персонажей. Рассказываем, каких родичей вполне могли бы добавить в третьем сезоне «Уэнсдэй».

Кузен Итт

Культовый персонаж, представляющий собой клубок волос в шляпе и очках. Он давно стал символом «Семейки Аддамс» и в сериале Netflix его отсутствие пока заметно. Итт мог бы стать неожиданным союзником Уэнсдэй — или, наоборот, источником абсурдных сцен.

Кузина Меланхолия

С виду обычная девушка, но её выдает вечная грусть и ощущение, что она несёт на плечах тяжесть всех трагедий мира. В сериале такой персонаж идеально подчеркнул бы циничный юмор Уэнсдэй: их дуэт мог бы быть и трогательным, и саркастичным одновременно.

Тётя Синдж

Ведьма, которую когда-то сожгли на костре. Вполне органично вписалась бы в сюжет Невермора — как привидение, хранительница древних знаний или даже новая «учительница». Через неё сценаристы могли бы показать тёмную историю рода Аддамсов.

Тётя Лаборджия

Этот персонаж мелькал в фильме «Семейка Аддамс» 1991 года. Лаборджия выглядит жутко: у неё множество пулевых ранений, и именно они стали причиной смерти. В «Уэнсдэй» она могла бы вернуться в качестве семейного духа-наставника или устрашающего «скелета в шкафу» Аддамсов.

Кузен Кло

Родственник, казнённый на электрическом стуле. Логично, что он мог бы вернуться в виде призрака — в духе любимых мрачных шуток шоу. Такой персонаж дал бы авторам возможность сделать одну из серий более готической и жуткой.

Netflix явно держит козыри на будущее, и семейное древо Аддамсов ещё может удивить. У шоураннеров есть шанс превратить «Уэнсдэй» не просто в подростковый мистический сериал, а в настоящую сагу о династии, где каждый родственник — ходячая страшилка.

