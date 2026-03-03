Меню
Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы»

Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы»

3 марта 2026 15:13
Съемки фильма «Мальчики с Колымы»

2026 год богат на новинки. 

Сценарист Зоя Кудря в своей фильмографии имеет немало звездных работ, в том числе именно благодаря ее работе появился отважный Черкасов. Однако в 2026 году выйдет психологическая драма «Мальчики с Колымы». Анонс фильма привлек. Также в фильме стоит отметить сильный актерский состав.

О чем фильм

В картине раскрываются судьбы двух братьев, разлучённых в послевоенное время и нашедших друг друга вновь спустя полвека. Сюжет картины разворачивается в начале 1990‑х: успешный ученый, вернувшийся из эмиграции, по стечению обстоятельств вынужден отправиться в опасное путешествие вместе с братом, имеющим криминальное прошлое. На протяжении пути героям предстоит пережить череду тяжелых, драматичных событий, кардинально меняющих их жизнь.

Почему стоит посмотреть

90-е годы — это непростой период в жизни России. Очень интересно, как Зоя Кудря сможет передать дух эпохи. Погружение в атмосферу начала 90‑х кажется мне особенно ценным. Через личные судьбы героев картина, по моему мнению, поможет глубже понять тот переломный период.

Также нас ждет великолепный актерский дуэт из Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова. Судя по фотографияс со съемок, кроме них, в картине задействованы Алена Хмельницкая и Евгений Сидихин. Режиссером проекта является Вдад Фурман. У него всегда великолепно получают драматические работы, в том числе он снимал сериал «Таинственная страсть».

Фото: Съемки фильма «Мальчики с Колымы»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
