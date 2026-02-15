Меню
Киноафиша Статьи Не только брутальный Черкасов из «Мосгаза»: эти 3 детективных сериала со Смоляковым не уступают по сюжету хиту Первого канала

15 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Мосгаз»

О некоторых из них вы, возможно, ничего не слышали. 

Сериалы о майоре Черкасове завоевали сердца любителей детективов. Однако, скорее всего, уже все части пересмотрены. Если вы ищете что-то похожее по духу, то рассказываю про три отечественных проекта, на которые стоит обратить внимание.

«Оперативная память», рейтинг на «Кинопоиске» — 7.4

Этот 12-серийный сериал рассказывает о майоре Багрышеве, который опасается досрочного выхода на пенсию. Его подозрения усиливаются, когда к нему прикрепляют молодого стажера Соломатина. Параллельно у персонажа, которого играет Андрей Смоляков, развивается болезнь Альцгеймера, что лишь усугубляет ситуацию.

Соломатин, в свою очередь, считает Багрышева настоящим гением оперативной работы и стремится перенять его опыт, чтобы стать первоклассным полицейским. Он предлагает майору сделку: Багрышев делится знаниями, а Соломатин становится его оперативной памятью, помогая и исправляя его ошибки. Багрышев соглашается на это предложение.

«Агеев», рейтинг на «Кинопоиске» — 6.7

Этот 8-серийный остросюжетный детектив знакомит зрителя с талантливым оперативником Антоном Агеевым. Благодаря самым высоким показателям раскрываемости в городе, начальство закрывает глаза на его нестандартные методы работы. Лишь коллега Кира смогла узнать истинную сущность скрытного Агеева.

Если вы скучаете по Черкасову, то этот сериал может прийтись по вкусу. Роль Агеева также исполнил Андрей Смоляков.

«Топор», рейтинг на «Кинопоиске» — 6.7

Всего 2 серии удерживают внимание зрителя с первых минут. Фильм повествует о сибирском отшельнике, чья жизнь была сломана событиями Октябрьской революции. Он проводит 17 лет вдали от цивилизации. Узнав о начале Великой Отечественной войны, бывший казачий офицер отправляется на фронт, чтобы защитить свою Родину.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
