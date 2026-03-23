Не только Бриенна: вот кто еще из «Игры престолов» может быть потомком Дункана Высокого

23 марта 2026 07:29
Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Игра престолов»

На этого героя придется посмотреть иначе.

Сир Дункан Высокий — фигура в мире Джорджа Мартина легендарная, и в сериале «Рыцарь Семи Королевств» ему внимание уделили по заслугам. При всей своей известности Дункан официально так и не обзавелся женой, но это еще ничего не значит.

И в Сети выделяют нескольких правдоподобных кандидатов на статус наследников рыцаря, которые засветились в «Игре престолов».

Бриенна Тарт

Бриенна Тарт — главный кандидат на роль потомка Дункана. Она, как и он когда-то, формально не рыцарь, зато комплекцией вышла под стать: высоченная, широкая в плечах, в бою полагается на грубую силу и прямой напор.

А главное — она воплощает тот самый идеал истинного рыцаря, о котором Дункан только мечтал: защищает слабых, держит слово, не предает.

Никто во вселенной Мартина не напоминает Дункана так сильно, как эта девица. В ее истории даже фигурировал щит с рисунком, который подозрительно смахивает на герб сира Дункана Высокого. Совпадение? Вряд ли.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ходор

Ходор тоже попал в список подозреваемых. Высоченный, сильный, внешне простоватый — чем не наследник Дункана?

Одна из его предков — Старая Нэн. В «Таинственном рыцаре» Дункан обронил фразу, что после турнира они с Эггом двинут на север и поступят на службу в Винтерфелл.

Если Дункану около двадцати, когда он добирается до Винтерфелла, а Старой Нэн в начале саги примерно сто лет, то хронология сходится: тогда она была ровесницей Дункана.

В «Танце с драконами» Бран, глядя сквозь дерево, видит картину, как девушка с каштановыми волосами встает на цыпочки, чтобы поцеловать губы молодого рыцаря, высокого, как Ходор. Рыцарей такого роста в Вестеросе днем с огнем не сыщешь.

Многие фанаты уверены: это именно Дункан. И если так, то судьба Ходора, обреченного «держать дверь», может быть отголоском какой-то будущей жертвы самого сира Дункана Высокого, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Кадр из сериала «Игра престолов»
Фото: Кадры из сериалов «Рыцарь Семи Королевств», «Игра престолов»
Светлана Левкина
