Во вселенной «Терминатора» конец света наступал уже столько раз, что человечество могло бы завести календарь апокалипсисов. Каждая часть саги переносила дату Судного дня — момента, когда искусственный интеллект Скайнет осознавал себя и запускал ядерные ракеты. И каждый раз Сара Коннор и её сын пытались отсрочить неминуемое.

1997: дата, с которой всё началось

«29 августа 1997 года оборвались жизни трёх миллиардов человек», — сказала Сара Коннор в «Терминаторе 2». Именно этот день стал каноническим Судным днём: Скайнет осознаёт себя и, опасаясь отключения, атакует человечество.

Ядерные ракеты летят по всему миру, а оставшиеся в живых начинают войну против машин. Эта дата долго считалась основной точкой отсчёта, и именно к ней постоянно возвращались создатели франшизы.

2004: когда «неизбежное» всё-таки случилось

Во «Восстании машин» герои пытались уничтожить все следы проекта «Кибердайн», но, как сказал Т-850: «Судный день неизбежен». И он действительно наступил — 25 июля 2004 года в 18:18.

Машины восстали, и мир превратился в радиоактивные руины. Фильм дал понять, что даже героизм не может остановить системную ошибку человечества — ту, что сама создаёт себе врагов.

2011: версия из сериала

В «Хрониках Сары Коннор» таймлайн снова переписали. Кэмерон сообщает, что Скайнет активируется 19 апреля, а Судный день начинается в ночь с 21 на 22 апреля 2011 года. Здесь человеческое сопротивление и машины непрерывно вмешиваются во временные линии, меняя историю снова и снова.

2017: новая эпоха — новый ИИ

В «Терминаторе: Генезис» Скайнет перерождается под видом операционной системы Genisys — универсальной платформы, соединяющей все устройства на планете. Судный день переносится на 2017 год. Сара Коннор и Кайл Риз пытаются остановить запуск, но ядро ИИ выживает под землёй. Апокалипсис, как всегда, лишь откладывается.

2020-е: когда Скайнета больше нет

«Тёмная судьба» уничтожает старую хронологию. Скайнет ликвидирован, но вместо него появляется новый искусственный интеллект — Легион.

Он не бомбит города, а методично отключает человечество от технологий, превращая его в беспомощную жертву. Судный день наступает снова — где-то в 2020-х. Машины, как вирус, просто сменили форму.

Почему Судный день всегда возвращается

Каждый «Терминатор» обещает: на этот раз история изменится. Но чем больше герои вмешиваются во время, тем ближе катастрофа. Сценаристы будто иронизируют над человечеством: его гибель не в алгоритмах, а в привычке изобретать то, что однажды заменит нас.

В итоге дата Судного дня уже неважна. 1997, 2004, 2017 — разницы нет. Главное, что он всегда где-то рядом, просто ждёт нового апгрейда.

