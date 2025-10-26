Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

26 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Поклонники франшизы знают, что это практически неизбежно.

Во вселенной «Терминатора» конец света наступал уже столько раз, что человечество могло бы завести календарь апокалипсисов. Каждая часть саги переносила дату Судного дня — момента, когда искусственный интеллект Скайнет осознавал себя и запускал ядерные ракеты. И каждый раз Сара Коннор и её сын пытались отсрочить неминуемое.

1997: дата, с которой всё началось

«29 августа 1997 года оборвались жизни трёх миллиардов человек», — сказала Сара Коннор в «Терминаторе 2». Именно этот день стал каноническим Судным днём: Скайнет осознаёт себя и, опасаясь отключения, атакует человечество.

Ядерные ракеты летят по всему миру, а оставшиеся в живых начинают войну против машин. Эта дата долго считалась основной точкой отсчёта, и именно к ней постоянно возвращались создатели франшизы.

2004: когда «неизбежное» всё-таки случилось

Кадр из фильма «Терминатор: Восстание машин»

Во «Восстании машин» герои пытались уничтожить все следы проекта «Кибердайн», но, как сказал Т-850: «Судный день неизбежен». И он действительно наступил — 25 июля 2004 года в 18:18.

Машины восстали, и мир превратился в радиоактивные руины. Фильм дал понять, что даже героизм не может остановить системную ошибку человечества — ту, что сама создаёт себе врагов.

2011: версия из сериала

В «Хрониках Сары Коннор» таймлайн снова переписали. Кэмерон сообщает, что Скайнет активируется 19 апреля, а Судный день начинается в ночь с 21 на 22 апреля 2011 года. Здесь человеческое сопротивление и машины непрерывно вмешиваются во временные линии, меняя историю снова и снова.

2017: новая эпоха — новый ИИ

В «Терминаторе: Генезис» Скайнет перерождается под видом операционной системы Genisys — универсальной платформы, соединяющей все устройства на планете. Судный день переносится на 2017 год. Сара Коннор и Кайл Риз пытаются остановить запуск, но ядро ИИ выживает под землёй. Апокалипсис, как всегда, лишь откладывается.

2020-е: когда Скайнета больше нет

«Тёмная судьба» уничтожает старую хронологию. Скайнет ликвидирован, но вместо него появляется новый искусственный интеллект — Легион.

Он не бомбит города, а методично отключает человечество от технологий, превращая его в беспомощную жертву. Судный день наступает снова — где-то в 2020-х. Машины, как вирус, просто сменили форму.

Почему Судный день всегда возвращается

Каждый «Терминатор» обещает: на этот раз история изменится. Но чем больше герои вмешиваются во время, тем ближе катастрофа. Сценаристы будто иронизируют над человечеством: его гибель не в алгоритмах, а в привычке изобретать то, что однажды заменит нас.

В итоге дата Судного дня уже неважна. 1997, 2004, 2017 — разницы нет. Главное, что он всегда где-то рядом, просто ждёт нового апгрейда.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса Читать дальше 26 октября 2025
Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации Читать дальше 26 октября 2025
Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве? Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве? Читать дальше 26 октября 2025
Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу Читать дальше 26 октября 2025
Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей» Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей» Читать дальше 26 октября 2025
«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние» «Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние» Читать дальше 26 октября 2025
Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет Читать дальше 26 октября 2025
Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года Читать дальше 26 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше