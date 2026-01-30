Не только 1 сезон «Невского»: 3 сериала, которые были хитами НТВ в 2016 году

Кажется, с того дня прошло совсем немного времени.

Десять лет назад телевизор всё ещё был важной частью вечернего ритуала. Онлайн-платформы только набирали силу, а НТВ уверенно держал марку канала, где показывают суровые, мрачные и по-своему притягательные истории. В 2016 году там вышло сразу несколько сериалов, которые многие смотрели запоем — иногда с восторгом, иногда с ворчанием, но точно не мимо. Вспомним три таких проекта.

«Невский» — начало большой телевизионной саги

Когда «Невский» только стартовал, никто не думал, что он растянется на годы и превратится в один из самых долгоиграющих сериалов НТВ. Тогда это была история о честном капитане полиции Павле Семёнове, которого переводят из спального района в самый центр Петербурга.

Контраст между «землёй» и «витриной города» работал отлично: сериал цеплял ощущением грязной реальности, в которой порядочному человеку выжить почти невозможно. В 2016-м «Невский» смотрели как крепкий криминальный детектив, не подозревая, что он станет целой эпохой.

«Вышибала» — коротко и жёстко

«Вышибала» прожил всего один сезон, но запомнился своей прямолинейностью. История бывшего заключённого, который возвращается домой и пытается собрать жизнь заново, была подана без романтики.

Здесь не искали оправданий и не сглаживали углы: прошлое тянет за собой, ошибки не забываются, а любовь не всегда спасает. Типичный для НТВ того времени сериал — мрачный, тяжёлый и довольно честный.

«Пенсильвания» — редкая попытка атмосферного детектива

На фоне привычных городских криминальных драм «Пенсильвания» выделялась. Мрачный посёлок, исчезновение ребёнка, ощущение безысходности и тревоги — сериал больше напоминал медленный психологический триллер, чем стандартный детектив.

Он понравился не всем, но те, кто втянулся, до сих пор вспоминают его как один из самых атмосферных проектов НТВ середины 2010-х.

2016 год был временем, когда сериалы НТВ смотрели «по расписанию» и активно обсуждали на следующий день. Сегодня многое кажется наивным или слишком прямолинейным, но в этом и есть их особое обаяние — кусочек телевизионного прошлого, который приятно иногда вспомнить.

