Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только 1 сезон «Невского»: 3 сериала, которые были хитами НТВ в 2016 году

Не только 1 сезон «Невского»: 3 сериала, которые были хитами НТВ в 2016 году

30 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Невский»

Кажется, с того дня прошло совсем немного времени.

Десять лет назад телевизор всё ещё был важной частью вечернего ритуала. Онлайн-платформы только набирали силу, а НТВ уверенно держал марку канала, где показывают суровые, мрачные и по-своему притягательные истории. В 2016 году там вышло сразу несколько сериалов, которые многие смотрели запоем — иногда с восторгом, иногда с ворчанием, но точно не мимо. Вспомним три таких проекта.

«Невский» — начало большой телевизионной саги

Когда «Невский» только стартовал, никто не думал, что он растянется на годы и превратится в один из самых долгоиграющих сериалов НТВ. Тогда это была история о честном капитане полиции Павле Семёнове, которого переводят из спального района в самый центр Петербурга.

Контраст между «землёй» и «витриной города» работал отлично: сериал цеплял ощущением грязной реальности, в которой порядочному человеку выжить почти невозможно. В 2016-м «Невский» смотрели как крепкий криминальный детектив, не подозревая, что он станет целой эпохой.

«Вышибала» — коротко и жёстко

Кадр из сериала «Невский»

«Вышибала» прожил всего один сезон, но запомнился своей прямолинейностью. История бывшего заключённого, который возвращается домой и пытается собрать жизнь заново, была подана без романтики.

Здесь не искали оправданий и не сглаживали углы: прошлое тянет за собой, ошибки не забываются, а любовь не всегда спасает. Типичный для НТВ того времени сериал — мрачный, тяжёлый и довольно честный.

«Пенсильвания» — редкая попытка атмосферного детектива

На фоне привычных городских криминальных драм «Пенсильвания» выделялась. Мрачный посёлок, исчезновение ребёнка, ощущение безысходности и тревоги — сериал больше напоминал медленный психологический триллер, чем стандартный детектив.

Он понравился не всем, но те, кто втянулся, до сих пор вспоминают его как один из самых атмосферных проектов НТВ середины 2010-х.

2016 год был временем, когда сериалы НТВ смотрели «по расписанию» и активно обсуждали на следующий день. Сегодня многое кажется наивным или слишком прямолинейным, но в этом и есть их особое обаяние — кусочек телевизионного прошлого, который приятно иногда вспомнить.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Читать дальше 30 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими 5 эпизодов «Невского», которые зрители до сих пор обсуждают и считают лучшими Читать дальше 29 января 2026
Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Читать дальше 26 января 2026
8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским 8 серий на одном дыхании: этот российских детективный триллер не уступает голливудским Читать дальше 30 января 2026
Три года пролежал на полке, а теперь — на Первом канале: почему стоит посмотреть сериал «Капкан на судью» Три года пролежал на полке, а теперь — на Первом канале: почему стоит посмотреть сериал «Капкан на судью» Читать дальше 30 января 2026
Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде» Это вам не копия «Слова пацана»: что нас ждет во 2 сезоне «Детей перемен» —«Искусство в чистом виде» Читать дальше 30 января 2026
47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна 47 млн просмотров, отсылки к «Звёздным войнам» и рок-музыка: почему серия «Новые зубы Кроша» из «Смешариков» до сих пор популярна Читать дальше 30 января 2026
Лучше «Скорой помощи» и «Склифосовского»: почему «Полная совместимость» от PREMIER — редкий удачный медсериал Лучше «Скорой помощи» и «Склифосовского»: почему «Полная совместимость» от PREMIER — редкий удачный медсериал Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше