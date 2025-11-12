Не «Терминатор»: один фильм не давал покоя Шварценеггеру 40 лет — сейчас он увидел идеальную версию с другим актером и чуть не прослезился

Кинолента уже покоряет мир и делает это со скоростью света.

Арнольд Шварценеггер редко говорит о сожалениях — его фильмография давно превратилась в коллекцию культовых хитов, от «Терминатора» до «Коммандо». Но даже у Железного Арни есть одна роль, к которой он хотел бы вернуться. И, как оказалось, это вовсе не киборг-убийца и не герой спецназа.

Единственный фильм, к которому он хотел бы вернуться

Недавно 78-летний актер появился на премьере ремейка фильма «Бегущий человек» вместе с режиссером Эдгаром Райтом и исполнителем главной роли Гленом Пауэллом. Картина — современная версия одноименного боевика 1987 года, снятого по роману Стивена Кинга. После просмотра Шварценеггер признался:

«Единственный фильм из всех своих фильмов, который я всегда хотел переснять — это “Бегущий человек”. И вы, ребята, сделали это именно так, как я мечтал. Экшн — просто невероятный».

История, опередившая время

В оригинальной версии, поставленной Полом Майклом Глейзером, Арнольд играл бывшего военного, ставшего участником смертельного телевизионного шоу, где главным призом была свобода, а главным риском — жизнь.

Мрачная антиутопия с элементами сатиры на общество будущего оказалась не просто боевиком, а предупреждением о цене зрелищ и власти экранов.

Новый взгляд и символическая передача роли

Спустя почти сорок лет история получила второе дыхание. Новый «Бегущий человек» делает ставку не только на экшен, но и на психологию — на человека, оказавшегося в ловушке системы.

Пауэлл признался, что не решился бы принять предложение, не получив личного благословения Шварценеггера. Арнольд дал его с улыбкой — и добавил, что теперь может с чистой совестью передать эстафету следующему поколению героев.

