Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ

Разобраться в хронологии «Терминатора» — та еще задачка. Здесь и парадоксы, и путешествия во времени, которые только запутывают картину. С каждым новым сиквелом сюжетный клубок становился все более трудным.

Но что действительно поражает, так это то, что франшиза никогда не скрывала своей путаницы. Вместо этого она с завидным упорством пыталась исправить собственные же сюжетные дыры.

Удивительно, но за более чем сорок лет вся эта конструкция так и не рухнула окончательно. Хотя, честно говоря, порой она балансировала на грани. В истории случались серьезные нестыковки, и выход из них порой находился весьма сомнительный.

Почему Скайнет не отправил терминатора в детство Сары Коннор?

Фанаты давно ломают голову над одним вопросом. Почему такой расчетливый враг, как Скайнет, не додумался устранить Сару Коннор в детстве? Логика подсказывает отправить следующего терминатора в более раннее время, например, в год её рождения.

Ответ на эту загадку появился лишь в фильме «Терминатор: Генезис», и то был довольно корявый. Оказывается, Скайнет всё же пытался это сделать. Он отправил Т-1000 в прошлое, чтобы устранить маленькую Сару.

Однако эту миссию сорвал другой терминатор — Т-800, которого Джон Коннор сам послал для защиты матери. Так родилось негласное правило франшизы: на каждую атаку Скайнета в прошлом у Сопротивления всегда найдётся свой ответ.

К тому же, не стоит забывать, что путешествие во времени стало для Скайнета жестом отчаяния. Он прибег к этому методу в самый последний момент, когда уже практически проиграл войну людям.

Как Т-1000 прошел через портал?

Еще один вопрос: как Т-1000, целиком состоящий из жидкого металла, сумел пройти через временной портал? Ведь Кайл Риз в первом фильме четко дал понять: устройство переносит только живую органику. Именно поэтому первый Т-800 был облачен в человеческую плоть.

А вот с Т-1000 история иная — чистый «миметический сплав», ни грамма биологии. Как же он преодолел барьер?

Прямого ответа в ленте нет, зато есть интересные предположения. Согласно первому, жидкий металл настолько совершенно имитирует живую материю, что буквально обманул сканеры машины времени. Если уж он может воссоздать человека до мельчайших деталей, то почему бы не скопировать и нужные биологические сигналы.

Другая версия выглядит не менее убедительно: Скайнет за прошедшие годы просто усовершенствовал технологию. Гениальный ИИ смог обойти собственные ограничения и отправил в прошлое своего самого опасного убийцу, чтобы наверняка справиться с Джоном Коннором, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

