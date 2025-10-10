Меню
Не такие популярные, как «Хрустальный» и «Фишер», но тоже достойные: 3 российских детективных сериала

10 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Мерзлая земля», «Хороший человек», «Злые люди»

Они не получили массовой рекламы, а жаль.

Любите, когда интрига держит до последнего, а герои вынуждены идти по тонкой грани между законом и безумием? Тогда пора обратить внимание не только на громкие хиты вроде «Фишера» и «Хрустального», но и на сериалы, которые остались чуть в тени. Эти три проекта доказывают: российские детективы умеют быть жесткими, умными и по-настоящему атмосферными.

«Мерзлая земля» (2023)

На первый взгляд — обычный криминал. На деле — ледяная притча о равнодушии. В небольшом приморском городе пропадают женщины, и все будто сговорились молчать.

Главная героиня, таксистка Лариса Айдарова (Светлана Ходченкова), уверена: её жениха арестовали по ошибке. Чтобы доказать невиновность, она начинает собственное расследование — и вскрывает систему, где правду предпочитают закапывать вместе с жертвами.

Режиссёр словно опускает зрителя в холодную жижу провинциального безмолвия, где каждое слово может стать приговором. «Мерзлая земля» — сериал не для слабонервных, но именно этим он и честен: зло здесь не в подвалах, а в молчании.

«Хороший человек» (2020)

Иногда монстр не прячется. Он улыбается, здоровается, наливает чай. Таков Иван Крутихин — обаятельный полицейский, за которого зритель сперва готов болеть. Но с первых серий ясно: он и есть убийца.

В городке Вознесенске исчезают женщины, а расследовать дела приезжает столичная следовательница Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Между ней и Крутихиным возникает опасное притяжение — игра в кошку и мышку, где роли меняются каждую минуту.

Сериал пугает не кровью, а реализмом. Зло здесь — вежливое, ухоженное, уверенное в себе, и от этого особенно страшно. Никита Ефремов создает чудовищно убедительный образ убийцы, которого невозможно ненавидеть — и именно в этом ужас.

«Злые люди» (2025)

Если устали от мрачных подвалов и промозглых трасс — добро пожаловать в Нижний Новгород конца XIX века. Здесь убивают не просто людей, а смыслы.

Город готовится к ярмарке, а улицы заливает кровь: аптекарь найден повешенным, гимназисты отравлены, уважаемого дворянина душат алой лентой. Расследовать поручают сыщику Алексею Лыкову (Пётр Рыков) — умному, ироничному, безупречно стильному.

«Злые люди» — это Шерлок по-русски, но без лондонской чопорности. Динамика, дерзость, атмосфера старого города и галерея подозреваемых, где каждый — с секретом. Исторический антураж лишь усиливает контраст между красивыми фасадами и звериными инстинктами за ними.

Эти три сериала не собирали хайпа и громких премий, но именно они показывают, что российский триллер жив — и умеет быть разным: холодным, психологическим, остроумным. И если вы ищете новое убийство, чтобы разгадать — начните с них.

Фото: Кадр из сериала «Мерзлая земля», «Хороший человек», «Злые люди»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
