Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»?

Его мощь не зависела от массы тела.

Главный герой «Терминатора» кажется мощным и очень сильным существом. Это и мотивировало пользователей Сети задуматься, а сколько бы весил такой киборг в реальности.

И оказалось, что персонаж Арнольда Шварценеггера не сильно отличался от человека.

Вес Терминатора

Если верить кадрам из фильма, Т-800 весит куда больше обычного человека. В этом легко убедиться, просто вспомнив, как он проламывает стены и вообще не реагирует на удары, которые человека бы сразу остановили.

Очень показательный момент — когда он одной рукой выдергивает Джона Коннора с байка, будто поднимает перышко. Правда, с такой массой ему вряд ли удалось бы незаметно передвигаться по миру людей.

Впрочем, выяснилось, что речь идет не о тоннах, а о довольно скромных значениях, хоть и больше средних для человека.

«Официальные источники, которые удалось найти отмечают, что масса Т-800 примерно 390–420 фунтов (180–200 кг)», — пишет автор Дзен-канала «Инженерные Знания».

Зрители о Терминаторе

А у поклонников франшизы нашлись и более точные сведения. В сценарии было указано, что вес эндоскелета Т-800 — 91 кг (200 фунтов), полный вес — 180 кг (400 фунтов).

В книге по мотивам саги значились и объяснения его массы.

«Первые Терминаторы весили много, и их люди вычисляли легко, по просадке земли, например, по глубокому следу. Они не могли пройти где пройдёт более лёгкий человек, и попадали в ловушки, проваливались. А Т-800 был из лёгкого титанового сплава, и весил как человек», — отметили комментаторы.

