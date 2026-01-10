Меню
Киноафиша Статьи Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей

10 января 2026 10:51
«Надо мною солнце не садится» (2019)

Картины, которые не провалились после премьеры, а годами держатся в рекомендациях и зрительских топах.

Выбирать российское кино «на вечер» всё чаще приходится не по громким заявлениям, а по сухим цифрам. Есть фильмы, которые не исчезают из обсуждений, не обваливаются в рейтингах и продолжают собирать положительные отзывы спустя годы после выхода.

В этой подборке — три именно таких картины: разные по жанру и настроению, но одинаково уверенные по зрительскому отклику.

«Пальма» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: 8.4

«Пальма» — один из самых высоко оценённых российских фильмов последних лет. В центре истории — овчарка, оставшаяся на аэродроме и продолжающая ждать хозяина, и мальчик, который параллельно учится жить рядом с отцом, почти незнакомым ему человеком.

Фильм уверенно работает в формате семейного кино, не упрощая эмоции и не скатываясь в назидательность. Зрители ценят его за понятный сюжет, живых персонажей и редкий баланс между драмой и светлой интонацией.

«Пальма» (2021)

«Надо мною солнце не садится» (2019)

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Якутская картина, которая неожиданно для многих получила широкий зрительский отклик. Сюжет строится вокруг встречи двух людей на отдалённом северном острове: молодого мужчины, уставшего от привычной жизни, и пожилого человека, приехавшего туда с личной целью.

Фильм берёт не событиями, а наблюдениями. Спокойный темп, точные диалоги и выразительные пейзажи работают на ощущение цельности. Высокая оценка зрителей объясняется тем, что история воспринимается честно и без попытки понравиться любой ценой.

«Время первых» (2017)

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Фильм о первом выходе человека в открытый космос давно закрепился в списках самых заметных российских проектов о космической эпохе. Основа сюжета — реальные события 1960-х годов и подготовка к миссии, где цена ошибки была слишком высокой.

Зрители высоко оценили масштаб, работу с историческим материалом и актёрские образы. Картина не потеряла актуальности и спустя годы, продолжая собирать стабильные оценки и просмотры.

Фото: Кадр из фильма «Пальма» (2021), «Надо мною солнце не садится» (2019)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
