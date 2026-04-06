Киноафиша Статьи

«Не стоило менять "бомбу" на бенгальский огонек»: почему 2 сезон сериала «Стражник» НТВ стали резко байкотировать зрители

6 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Стражник»

Первый сезон прошел намного лучше.

У НТВ есть сериал, который стабильно собирает аудиторию и держит внимание зрителей. Первый сезон «Стражника» смотрели миллионы, но продолжение неожиданно вызвало обратную реакцию.

Причина оказалась не в сюжете, а в замене актрисы, которую многие сначала сами и критиковали.

«Стражник» — замена, которую ждали, но не приняли

В первом сезоне главную женскую роль Юлии Борисоглебской сыграла Яна Енжаева. Её работу активно обсуждали, часть зрителей открыто высказывалась против. Во втором сезоне актрису заменили на Ирину Туманцеву, и именно этот шаг вызвал новую волну недовольства.

«Да, замена оказалась провалом!», «Когда меняют актёров, просто необходимо учитывать типаж, энергетику. Не стоило менять "бомбу" на бенгальский огонёк», — отмечают зрители в Сети.

По реакции аудитории стало ясно, что замена не сработала. Многие отмечают, что образ стал менее убедительным, а персонаж потерял цельность. При этом Енжаева к моменту выхода продолжения уже имела заметный опыт в проектах «Праздники», «Молодёжка», «Бесстыдники» и «Лучше, чем люди».

Кадр из сериала «Стражник»

Почему произошёл рекаст

Официальных заявлений о причинах замены не было. Наиболее распространённая версия связана с несовпадением съёмочных графиков. Это одна из самых частых причин рекастов, особенно когда актёр задействован сразу в нескольких проектах.

Ирина Туманцева получила роль как шанс заявить о себе в крупном проекте НТВ, однако зрительская реакция показывает, что такие замены всегда рискованны. Даже если актрису критиковали, к её образу успевают привыкнуть, и любое изменение ломает восприятие истории.

История со «Стражником» снова подтверждает простую вещь: в сериалах зрители привязываются не только к сюжету, но и к лицам и менять их без потерь почти не получается.

Фото: Кадр из сериала «Стражник»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова

После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» Читать дальше 7 апреля 2026
Последняя роль уже на экране: когда снимали сериал «Большой человек» с Романом Поповым — до финала осталось 6 эпизодов Последняя роль уже на экране: когда снимали сериал «Большой человек» с Романом Поповым — до финала осталось 6 эпизодов Читать дальше 6 апреля 2026
От такого Фомы из «Невского» захочется сбежать: этот детектив 2026 после четырех серий увлек, но Паламарчук там жуткий От такого Фомы из «Невского» захочется сбежать: этот детектив 2026 после четырех серий увлек, но Паламарчук там жуткий Читать дальше 6 апреля 2026
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Читать дальше 4 апреля 2026
Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Читать дальше 4 апреля 2026
