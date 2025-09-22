Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не сто и даже не двести: сколько лет было Голлуму, когда он отправился в путешествие к Роковой горе

Не сто и даже не двести: сколько лет было Голлуму, когда он отправился в путешествие к Роковой горе

22 сентября 2025 11:21
Кадр из фильма «Властелин колец»

И нашел там свою смерть.

Толкин редко разжёвывал детали, и именно поэтому возраст Голлума во «Властелине колец» до сих пор звучит загадкой. Существо, которое когда-то было хоббитом Смеаголом, оказалось живым артефактом: его тело и разум разъело Кольцо, но оно же и удерживало его от смерти.

Смеагол и роковой день рождения

Смеагол получил Кольцо в 33 года — в тот самый возраст, когда хоббиты становились совершеннолетними. Символично, что ровно столько же было Фродо, когда он унаследовал реликвию от Бильбо.

Но выбор у них оказался разным: Фродо боролся за свободу, Смеагол же сразу позволил «драгоценности» подчинить себе душу.

Пять веков жизни — и деградации

Кольцо не дарило вечности, оно растягивало жизнь до боли, как «сливочное масло по слишком толстому хлебу», — это сам Толкин вложил в уста Бильбо. Так и Голлум: жил пять столетий, питался рыбой и гоблинами, прятался в пещере, но не умирал. Его лицо сморщилось, руки исхудали, а имя «Смеагол» исчезло — осталось лишь сиплое «Голлум».

Финал шестисотлетнего пути

Когда Фродо и Сэм встретили его в «Братстве Кольца», Голлуму было уже больше пяти веков. К финалу «Возвращения короля» — почти 600 лет. Его жизнь держалась на тонкой ниточке — пока Кольцо существовало в мире, он тянул свои дни. Уничтожение Кольца стало для Голлума освобождением, хотя и через падение в лаву.

Голлум — это ответ Толкина на вопрос о бессмертии. Оно возможно, но превращается в пытку: жизнь без любви и смысла становится проклятием.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение Читать дальше 27 сентября 2025
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше