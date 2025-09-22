Не сто и даже не двести: сколько лет было Голлуму, когда он отправился в путешествие к Роковой горе

Толкин редко разжёвывал детали, и именно поэтому возраст Голлума во «Властелине колец» до сих пор звучит загадкой. Существо, которое когда-то было хоббитом Смеаголом, оказалось живым артефактом: его тело и разум разъело Кольцо, но оно же и удерживало его от смерти.

Смеагол и роковой день рождения

Смеагол получил Кольцо в 33 года — в тот самый возраст, когда хоббиты становились совершеннолетними. Символично, что ровно столько же было Фродо, когда он унаследовал реликвию от Бильбо.

Но выбор у них оказался разным: Фродо боролся за свободу, Смеагол же сразу позволил «драгоценности» подчинить себе душу.

Пять веков жизни — и деградации

Кольцо не дарило вечности, оно растягивало жизнь до боли, как «сливочное масло по слишком толстому хлебу», — это сам Толкин вложил в уста Бильбо. Так и Голлум: жил пять столетий, питался рыбой и гоблинами, прятался в пещере, но не умирал. Его лицо сморщилось, руки исхудали, а имя «Смеагол» исчезло — осталось лишь сиплое «Голлум».

Финал шестисотлетнего пути

Когда Фродо и Сэм встретили его в «Братстве Кольца», Голлуму было уже больше пяти веков. К финалу «Возвращения короля» — почти 600 лет. Его жизнь держалась на тонкой ниточке — пока Кольцо существовало в мире, он тянул свои дни. Уничтожение Кольца стало для Голлума освобождением, хотя и через падение в лаву.

Голлум — это ответ Толкина на вопрос о бессмертии. Оно возможно, но превращается в пытку: жизнь без любви и смысла становится проклятием.

