Не стало Анатолия Лобоцкого из «Молодежки»: 40 лет на сцене и более 100 ролей в кино — причина смерти уже известна

Скончался Анатолий Лобоцкий — народный артист России, актёр театра и кино. Ему было 66 лет. По данным, подтверждённым близкими и коллегами, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артист долгое время боролся с раком: в прошлом году ему удалили часть лёгкого, однако болезнь дала осложнения, сообщили в пресс-службе Театра им. Владимира Маяковского.

Актёр, которого знала вся страна

Для широкой аудитории Лобоцкий прежде всего остался отцом главного героя в сериале «Молодёжка» — сдержанным, строгим, внутренне уязвимым Станиславом Костровым. Эта роль сделала его особенно узнаваемым у молодой публики. Но путь актёра в профессии начался задолго до телевизионной популярности.

Театр как судьба

Почти сорок лет Анатолий Лобоцкий служил в Театре имени Владимира Маяковского. Он пришёл туда сразу после окончания ГИТИСа и остался в труппе до конца жизни. Коллеги вспоминают его как редкого артиста сцены — тонкого, интеллектуального, с безупречным чувством меры и огромным уважением к профессии.

Кино и признание

В кино Лобоцкий был востребован не меньше, чем в театре. Среди его известных работ — фильмы «Зависть богов», «Калашников», «Адмиралъ», «Поп», «Тихие омуты», а также сериалы «На углу, у Патриарших», «Верни мою любовь» и другие. Всего на его счету — более ста ролей в кино и десятки образов на сцене.

Человек масштаба

Заслуженным артистом России он стал в 1998 году, народным — в 2013-м. В 2019 году был награждён Орденом Дружбы. Но для самого Лобоцкого награды никогда не были самоцелью. Его ценили за профессиональную честность, интеллигентность и редкое человеческое достоинство.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно. Уход Анатолия Лобоцкого — серьёзная потеря для театра, кино и зрителей, которые знали и любили его роли.