Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»

Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»

8 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»

Актер не комментирует проект.

Сериал «Жизнь по вызову» взлетел в тренды практически сразу после релиза в 2022 году. Зрителей зацепила история Мэджика и его команды.

Проект блеснул яркой ролью Павла Прилучного, однако и другие актёры не остались в тени. Особенно запомнился Никита Кологривый в образе Антона. Многие ожидали, что его герой продержится дольше, но уже в третьем сезоне персонаж бесследно исчез из сюжета.

Сразу возникли предположения о конфликте актёра с режиссёром Сариком Андреасяном. Это объясняли известной вспыльчивостью Никиты Кологривого.

Кадр из сериала «Жизнь по вызову»

Однако слухи быстро пресекла Лиза Моряк, жена режиссёра и коллега по съёмочной площадке. Она ясно дала понять, что никакой ссоры в их семье с актёром не было. По её словам, они отлично сработались за два сезона, а отсутствие героя в третьем — лишь логичный итог сюжета.

«В финале второго сезона героя Никиты убивают. Поэтому его линия закончена», — отметила Моряк.

Сам Кологривый предпочитает хранить молчание относительно прошлых проектов. Да и новых предложений у него достаточно.

Фото: Кадры из сериала «Жизнь по вызову»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
