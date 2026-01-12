«Не спала до двух ночи», «невозможно оторваться», «точно не пожалеете!»: этот свежий сериал Netflix советуют ценители мистических триллеров

Комментаторы признаются, что этот проект поглощает полностью и хочется увидеть все эпизоды залпом.

В начале января на Netflix вышел мистический сериал-триллер «Его и её», который моментально впечатлил публику.

Все шесть эпизодов появились одновременно, и этот формат стал причиной бессонных ночей у многих зрителей.

О чём сериал «Его и её»

В центре истории — Анна, бывшая телеведущая, которая возвращается в родной город, чтобы разобраться в загадочном убийстве.

Там она сталкивается с детективом Джеком Харпером, довольно быстро становится понятно: каждый из них видит произошедшее по-своему. Версии не совпадают, мотивы скрыты, а правда всё время ускользает.

Сериал снят по одноимённому роману Элис Фини и выстроен так, что зрителю приходится постоянно сомневаться — в персонажах, в их словах и даже в собственных выводах.

Что зацепило зрителей

Многие зрители включали проект на пробу, а потом не могли оторваться. Так пользовательница под ником Анна Ди написала, что планировала посмотреть пару эпизодов, но в итоге досмотрела всё сразу:

«Сериал на удивление зашёл. Смотрится легко, не спала до двух ночи, пока смотрела. Хорошие актёры, необычный сюжет, кажется, что уже догадался, кто убийца, но нет — не угадала».

Похожие эмоции описывает Наталья М, отмечая, что начало может показаться неспешным, но дальше история «затягивает так, что оторваться невозможно».

Зрители высоко оценили игру актеров, особенно Тессы Томпсон и Джона Бернтала. Кроме того, многие отмечают концовку сериала, которую сложно предугадать даже фанатам детективов.

Что снизило оценки зрителей

Стоит отметить, что часть зрителей посчитало темп картины слишком медленным, а диалоги — избыточными. Есть и те, кто ожидал более жёсткого триллера.

Средний рейтинг сериала на IMDb и «Кинопоиске» составляет 7,2 балла.

