Не соседи и не возраст: мрачная теория фанатов объясняет, почему Бильбо на самом деле хотел уйти из Шира

Для фанатов «Хоббита» и «Властелина колец» имя Бильбо Бэггинса навсегда связано с уютным Широм, трубкой и неспешной жизнью. Но почему же он так настойчиво хотел уйти?

В книгах и фильмах Толкина он объясняет это усталостью и жаждой увидеть горы. Однако поклонники нашли мрачную теорию: в его решении могло быть куда больше тьмы, чем казалось на первый взгляд.

Сила Кольца

Кольцо Всевластия не раз показывало, что у него есть собственная воля. Оно жаждало вернуться к Саурону и готово было использовать для этого слабости своих носителей. В случае с Бильбо — его тягу к приключениям.

Теория утверждает: именно Кольцо внушило хоббиту мысль оставить Шир, чтобы вывести его ближе к опасности. Война с Сауроном была для Бильбо немыслима, зато желание странствовать Кольцо могло легко раздуть.

Подталкивание к пропасти

Бильбо и правда оказался удивительно устойчив к его чарам. Долгие годы он просто прятал Кольцо в сундуке. Но к своему 111-летию вдруг захотел перемен и собрался в Ривенделл. Совпадение ли это?

Если бы он встретился на пути с назгулами, у Кольца появился шанс уйти от него так же, как оно когда-то покинуло Исильдура или Голлума, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Почему план не сработал

Единственное, что сломало возможный замысел Кольца, — вмешательство Гэндальфа. Волшебник убедил Бильбо оставить артефакт Фродо. Тот в итоге и понёс его к Роковой горе, но и на его пути поджидали ловушки и атаки назгулов.

Разница лишь в том, что рядом с Фродо были Арагорн и другие защитники. У Бильбо таких союзников в одиночном путешествии не было.

Мрачная версия для фанатов

Да, у Бильбо были и личные причины уйти — возраст, желание покоя, раздражение соседями. Но теория о скрытом влиянии Кольца делает его историю куда более трагичной. Даже тогда, когда хоббит думал, что принимает решение сам, возможно, его тихо вели в сторону гибели. И именно это показывает, насколько могущественным и коварным был артефакт, вокруг которого закрутилась вся история Средиземья.

