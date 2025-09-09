Не согласны, что «Две крепости» — лучший фильм «Властелина колец»? Вот пять причин, чтобы передумать

Меню
9 сентября 2025 15:42
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Картина является образцовой.

«Властелин колец» — одна из лучших киносерий всех времен, но вторая часть трилогии, возможно, является еще и наиболее выдающимся фильмом франшизы. Более того, даже Питер Джексон называет «Две крепости» любимой лентой. И у фанатов есть 5 причин, чтобы считать ее такой.

Главные персонажи «Властелина колец»

К моменту выхода «Двух крепостей» зрители уже знали членов Братства кольца и тех, кто их играет. Смотреть за тем, как раскрываются персонажи стало особенно интересно: Боромир хранил внутренние конфликты, лидерство Арагорна росло — и все это на фоне мало что понимающего Фродо.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Мрачная эстетика

«Две крепости» был куда мрачнее, чем предыдущий фильм, и, как следствие, захватывающее. Там можно было найти даже некоторые признаки хоррора, например, первое знакомство персонажей с паучихой Шелоб или появление энтов.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Дружба Леголаса и Гимли

Отношения Леголаса и Гимли, несомненно, были лучшим «бромансом» во «Властелине колец», и по-настоящему он раскрылся в «Двух крепостях». Их неприветливость друг к другу стала в итоге центром соперничества, а потом и настоящей дружбы. Достаточно вспомнить «конкурс» по количеству убитых орков.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Битва при Хельмовой Пади

Одна из лучших битв всей франшизы произошла именно в «Двух крепостях». Сама постановка боя и вид полчищ орков заложили каноны темного фэнтези, которые используются до сих пор.

Более того, Джексон допустил отличие от книги. В оригинале эльфов в этой битве нет, а в экранизации к ним присоединяется большая группа эльфов Лотлориэна, посланная Элрондом по просьбе Галадриэли.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Роль Эовин

Поклонники саги точно не забудут игру Миранды Отто в роли Эовин. В «Двух крепостях» она не только показала себя как воина, но и стала частью любовного треугольника с Арагорном и Арвен.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Ранее портал «Киноафиша» писал про обидный ляп в трилогии.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
