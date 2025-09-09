Не согласны, что «Две крепости» — лучший фильм «Властелина колец»? Вот пять причин, чтобы передумать

«Властелин колец» — одна из лучших киносерий всех времен, но вторая часть трилогии, возможно, является еще и наиболее выдающимся фильмом франшизы. Более того, даже Питер Джексон называет «Две крепости» любимой лентой. И у фанатов есть 5 причин, чтобы считать ее такой.

Главные персонажи «Властелина колец»

К моменту выхода «Двух крепостей» зрители уже знали членов Братства кольца и тех, кто их играет. Смотреть за тем, как раскрываются персонажи стало особенно интересно: Боромир хранил внутренние конфликты, лидерство Арагорна росло — и все это на фоне мало что понимающего Фродо.

Мрачная эстетика

«Две крепости» был куда мрачнее, чем предыдущий фильм, и, как следствие, захватывающее. Там можно было найти даже некоторые признаки хоррора, например, первое знакомство персонажей с паучихой Шелоб или появление энтов.

Дружба Леголаса и Гимли

Отношения Леголаса и Гимли, несомненно, были лучшим «бромансом» во «Властелине колец», и по-настоящему он раскрылся в «Двух крепостях». Их неприветливость друг к другу стала в итоге центром соперничества, а потом и настоящей дружбы. Достаточно вспомнить «конкурс» по количеству убитых орков.

Битва при Хельмовой Пади

Одна из лучших битв всей франшизы произошла именно в «Двух крепостях». Сама постановка боя и вид полчищ орков заложили каноны темного фэнтези, которые используются до сих пор.

Более того, Джексон допустил отличие от книги. В оригинале эльфов в этой битве нет, а в экранизации к ним присоединяется большая группа эльфов Лотлориэна, посланная Элрондом по просьбе Галадриэли.

Роль Эовин

Поклонники саги точно не забудут игру Миранды Отто в роли Эовин. В «Двух крепостях» она не только показала себя как воина, но и стала частью любовного треугольника с Арагорном и Арвен.

