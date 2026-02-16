Меню
Не смогла выдержать даже 20 минут этого фильма с Колесниковым: бюджет в 1 млрд спустили на полный провал

Не смогла выдержать даже 20 минут этого фильма с Колесниковым: бюджет в 1 млрд спустили на полный провал

16 февраля 2026 15:13
Кадр из фильма «Союз спасения»

Сценарий не спасли и звезды.

Фильм «Союз спасения» представили зрителям в 2019 году. Подавался он как громкая историческая драма о декабристах. Проект получил поддержку Минкульта и солидный бюджет почти в миллиард рублей.

Но время показало иной результат. Рейтинг на «Кинопоиске» застыл на низкой оценке в 5,9.

Одну из центральных ролей, Николая I, исполнил Иван Колесников — талантливый актер, известный по сериалу «Первый отдел». Однако ни его убедительная игра, ни качественная картинка не смогли исправить ситуацию.

Сюжет фильма «Союз спасения»

Фильм рассказывает историю одноимённого тайного общества. Действие разворачивается в 1825 году.

Молодые гвардейские офицеры верили, что смогут добиться равенства и свободы немедленно. Во имя этой цели они готовы были пожертвовать всем: своим высоким положением, состоянием, личным счастьем и даже жизнью.

Кадр из фильма «Союз спасения»

Критика фильма «Союз спасения»

Фильм критиковали с самого выхода и продолжают до сих пор. Авторы хотели показать трагедию молодых офицеров, их мечту изменить страну. Но зрители увидели скорее наглядное пособие по истории, снятое в клиповой манере.

Герои картины так и остались нераскрыты. Их поступки и мотивы объясняют буквально словами за кадром. Даже самые яркие исторические фигуры — Муравьёв-Апостол и Рылеев — несмотря на старания актёров, вышли плоскими.

Основная претензия — в картине нет души. Вместо живых эмоций и страстей — сухая и отстранённая реконструкция событий.

«Декабристы показаны или бандитами, или веселыми идиотами», «Фильм отвратительный. Сюжет рваный. Опять смысл и глубина заменены спецэффектами», «Слишком большое нагромождение персонажей, причем в почти одинаковых мундирах, диалоги какие размытые, если не знать историю, то вообще трудно уловить смысл происходящего», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Союз спасения» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
