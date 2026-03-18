Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий

18 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Смерть на языке цветов»

Когда соскучились по детективам, то можно не хвататься за «Невский» и «Первый отдел».

В России очень любят детективы. Именно поэтому их так много снимают. Правда, нередко совершенно нет времени на длинные истории по типу «Невского» и «Первого отдела», тогда стоит обратить внимание на мини-детектиdyst истории, которых немало. Рекомендую посмотреть сериал «Смерть на языке цветов».

О чем сериал

Проект снят по мотивам одноимённого романа Людмилы Мартовой. В городе череда загадочных убийств: на местах преступлений находят экзотические цветы. Одна из погибших — давняя знакомая Лилии Ветлицкой, которая руководит пресс‑службой Следственного комитета. Когда официальное следствие не даёт результатов, Лилия решает заняться делом сама. Она обращается к старинному словарю цветочных символов: в прежние века влюблённые посылали послания с помощью букетов, где каждый цветок означал то или иное понятие.

По этой расшифровке все цветы на телах жертв указывают на пороки — гордость, самолюбие, равнодушие, эгоизм и так далее. Вскоре Лилия получает от анонима цветок каштана — явное приглашение вступить в игру. В расследовании Лидии помогает бывший оперативник Сергей Лавров, ведь одна из жертв его бывшая супруга.

Детектив, но не следователь и преступник-эстет

Сериал отлично поможет скоротать вечер. В нем всего 4 серии. Мне очень нравится именно подача сюжета. Расследование ведет не следователь, однако Лилия выходит далеко за рамки кабинетных начальников.

Она умна, проницательна и харизматична. Героиня совершенно не уступает Павлу Семенову и Юрию Брагину. Дуэт Татьяны Арнтгольц и Сергея Перегудова весьма интересен, ведь их история началась с неприязни, которая перетекает в теплые чувства. За ними очень интересно наблюдать. Особенно хочется отметить эстетику серитала. Да, в нем речь про убийсттва, но внешний антураж не мрачный. Зрителям сериал также понравился. Вот лишь некоторые отзывы.

«В целом мини-сериал получился интересным - необычный сюжет, хорошее развитие событий, динамичность, интересные персонажи».

«Хорошая интрига,отличные актёры - сериал удался!»

«Арнтгольц молодец! Ёе героиня такая славная, контактная... "Это Альберт и ему пора обедать" сказано с улыбкой и обстановка опять непринужденная и никакого напряга. Нет высокомерия в общении у всех героев. Вообще никто не раздражает и вот этим фильм понравился».

Фото: Кадр из сериала «Смерть на языке цветов»
Камилла Булгакова
