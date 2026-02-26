Меню
Не родись красивой: личная жизнь Михримах сложилась крайне печально — светит второй развод

26 февраля 2026 09:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Прямо сейчас разворачивается драма.

Из Турции поступила неожиданная новость. Актриса Пелин Карахан, известная по роли Михримах Султан в «Великолепном веке», разводится с мужем. По сведениям Бирсен Алтунташ, ее супруг Бедри Гюнтай уже переехал из дома, где они жили вместе с двумя сыновьями.

Турецкие СМИ связывают развод с непреодолимыми разногласиями между супругами. Сообщается, что они пытались решить эти проблемы в последние месяцы, но безуспешно. Сама актриса не подтверждает официально информацию о разводе.

Карахан и Гюнтай поженились летом 2014 года. Бедри стал вторым мужем актрисы и является отцом ее двоих сыновей. Первые слухи о проблемах в браке появились в 2021 году. Тогда Гюнтай обвиняли в незаконном обогащении в связи с мошеннической деятельностью его фирмы. Пара тогда прошла через кризис и в последующие годы демонстрировала благополучие.

В середине 2025 года блогеры снова сообщили о трудностях в семье. Пелин тогда опровергла эти слухи и заявила, что счастлива в браке. Тем не менее, по информации Бирсен Алтунташ, несколько дней назад Гюнтай съехал из совместного дома. Источники из окружения актрисы утверждают, что супруги приняли решение о разводе, но намерены сохранить дружеские отношения ради детей.

Напомним, первым мужем Пелин был фитнес‑тренер Эрдинч Бекироглу. С ним актриса развелась в 2013 году, и тогда турецкие СМИ писали о супружеской неверности как о причине развода.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
