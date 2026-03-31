Новый проект режиссера «Бригады» с Безруковым: историческая драма, где вы вряд ли узнаете Сашу Белого

Новый проект режиссера «Бригады» с Безруковым: историческая драма, где вы вряд ли узнаете Сашу Белого

31 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Королева Анна»

Премьера запланирована на 11 февраля 2027 года.

Сергей Безруков снова работает с режиссёром «Бригады», но на этот раз его не узнать. На первых кадрах из фильма «Королева Анна» он появляется в образе Ярослава Мудрого — седой, с бородой, с тяжелым взглядом, и это уже совсем другой тип героя.

Не Саша Белый, а князь XI века

Актёру 52 года, и грим здесь работает на полную: Безруков выглядит значительно старше, чем в привычных ролях. История переносит в XI век, где князь Ярослав Мудрый принимает решение выдать свою дочь Анну за короля франков, заключая династический союз.

Анну играет Екатерина Воронина, а сопровождает её в опасном пути воин Остромир в исполнении Ильи Маланина. По сюжету между ними возникает личная линия, которая добавляет в историческую драму элемент приключения и романтики.

Масштаб, который считают в километрах

Путь героев — около 3000 км через Европу, и это не просто цифра для антуража. Кортеж растягивается примерно на 600 метров и включает около 100 всадников, а также десятки повозок и телег, что задаёт фильму масштаб.

Создатели заявляют, что использовали подлинное оружие, детали быта и костюмы, чтобы добиться исторической достоверности. В фильме также снялись Виктор Добронравов, Владимир Яглыч, Алексей Кравченко и Антон Филипенко.

Картина создаётся «Студией ТРИТЭ Никиты Михалкова» совместно с «Централ Партнершип» и телеканалом «Россия», а премьера запланирована на 11 февраля 2027 года и здесь ключевой вопрос не в касте и не в бюджете, а в том, получится ли за всей этой исторической фактурой сохранить живую историю.

Фото: Кадр из фильма «Королева Анна»
Екатерина Адамова
