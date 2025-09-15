Меню
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники

15 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Пуаро Агаты Кристи»

«Детективный клуб» превращает писателей в сыщиков — и для тех, кто вырос на детективах Кристи, это будет праздник каждой серии.

Прекрасные новости для всех, кто не мыслит вечера без тайн, интриг и запутанных расследований. Агата Кристи возвращается на экраны — но в совершенно новом амплуа.

Агата Кристи становится сыщицей

BBC Studios запускает сериал «Детективный клуб», где «королева детектива» сама окажется в центре событий. В новом проекте Кристи превратится в настоящую сыщицу и вместе с коллегами по перу будет раскрывать убийства в Лондоне 1930-х годов. По данным Deadline, съёмки стартуют летом 2026-го, а премьера намечена на 2027 год.

Писатели против убийц

Сюжет звучит так, будто его сама Кристи могла бы придумать. В центре — общество писателей детективного жанра. Среди участников: Агата Кристи, Дороти Ли Сэйерс — автор историй о лорде Питере Уимзи, и Гилберт Кит Честертон — создатель священника-сыщика отца Брауна.

В каждом эпизоде зрителей ждёт отдельное расследование. Так реальный литературный клуб, основанный в 1930-х и существующий до сих пор, получает новое экранное воплощение.

Кадр из сериала «Пуаро Агаты Кристи»

В тренде экранизаций

Интерес к творчеству Кристи в кино и на ТВ не угасает десятилетиями. В 2025 году вышла британская адаптация «По направлению к нулю», основанная на романе 1944 года.

В 2023-м на большие экраны попали «Призраки в Венеции» с Кеннетом Браной, а до этого обсуждалась и экранизация пьесы «Свидетель обвинения», которую планировал поставить Бен Аффлек. Хотя его проект так и не стартовал, новые замыслы BBC обещают восполнить эту пустоту.

Новая интрига от BBC

Одновременно с «Детективным клубом» анонсирован и ещё один необычный проект — «Тайны парикмахера». Здесь Сэлли Филлипс («Дневник Бриджит Джонс») сыграет стилиста, которая перебирается в деревню и сталкивается с собственной загадкой. Но именно возвращение Агаты Кристи в центре внимания: сериал обещает подарить атмосферу Лондона 30-х, живых персонажей и интриги, достойные самой королевы жанра.

Фото: Кадр из сериала «Пуаро Агаты Кристи»

Фото: Кадр из сериала «Пуаро Агаты Кристи»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
