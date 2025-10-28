Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники

Герой Филиппа Янковского стал самым опасным человеком в сериале — даже находясь за решёткой.

В криминальной драме «Лихие» Тунгус появляется нечасто, но его влияние чувствуется в каждой серии.

Он — один из старейших авторитетов группировки «Общак», бывший «вор в законе», который продолжает руководить структурой, находясь за решёткой. Его имя произносят с уважением и страхом — даже те, кто давно на свободе.

Кто такой Тунгус

По сюжету Тунгус отбывает срок в колонии строгого режима, но остаётся важной фигурой в иерархии ОПГ. С ним советуются, к нему обращаются за разрешением конфликтов, а его мнение определяет, кто из новых лидеров получит поддержку, а кто будет «отставлен».

На экране он появляется в сценах телефонных разговоров и тюремных встреч, которые, по сути, двигают события снаружи. Именно по указанию Тунгуса решается судьба нескольких героев — включая лидера группировки Джема, который потерял доверие.

Как его играет Янковский

Филипп Янковский играет без привычных штампов: нет угроз, вспышек ярости или показного насилия. Его Тунгус — человек, к которому тюрьма давно перестала быть наказанием.

Он ходит по коридорам колонии, как по собственному дому, спокойно диктует указания и смотрит на всех свысока.

Этот холод и контроль делают его самым опасным персонажем в сериале — он никогда не теряет самообладания.

В интервью Янковский говорил, что его герой «уже всё видел и никому ничего не должен», а потому может позволить себе абсолютную власть без громких слов.

Почему его боятся даже союзники

Даже ближайшие подельники стараются не упоминать Тунгуса лишний раз. По ходу сюжета становится понятно: несколько ключевых конфликтов в группировке были запущены именно им.

Он устраняет конкурентов чужими руками, а его распоряжения нельзя оспорить — иначе «решат вопрос» без суда.

Когда один из героев пытается действовать самостоятельно, без согласования с ним, это заканчивается его устранением.

Что символизирует его образ

Тунгус — собирательный портрет криминальных «стариков» 90-х, для которых важнее понятия и порядок, чем деньги и амбиции. Его герой будто застрял в старом мире, где решали слово и репутация. Для новых поколений преступников он — пережиток, но именно такие «пережитки» всё ещё держат структуру изнутри.

